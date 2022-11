Dok je Putin naivno vjerovao u snagu ruskog oružja, Europa se fatalno zavaravala da je svijet rata prošlost

Države mogu rješavati međusobne sporove i ostvarivati svoje interese miroljubivo, putem međunarodnog prava i diplomatskim sredstvima, ali i vojnim pritiskom, odnosno silom. Ratom. Iako su invazije jedne države na drugu u prošlosti bile češće, posljednjih desetljeća one su relativno rijetke.



Slučaj neuspješne invazije iračkog diktatora Saddama Husseina na Kuvajt 1990. godine objašnjava zbog čega je to tako. Za razliku od građanskih ratova i unutarnjih sukoba, koji imaju drukčiju logiku, invazije sa sobom nose i veći rizik, bilo da je riječ o međunarodnoj izolaciji ili pak međunarodnoj intervenciji, kao u slučaju Saddamova napada na Kuvajt. To osobito vrijedi za Europu, gdje je invazija susjedne zemlje nakon Drugog svjetskog rata zapravo bila nepojmljiva. Iako rat u Ukrajini nije prvi rat na europskom tlu nakon Drugog svjetskog rata, ruska invazija na Ukrajinu zbog toga je povijesna prekretnica za Europu.