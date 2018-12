Dodijeljene stipendije Koraka u život za desetu generaciju studenata

Desetoj generaciji stipendista humanitarne akcije Korak u život dodijeljene su stipendije na svečanosti koja se održala u organizaciji Rotary kluba Zagreb Kaptol. Stipendije u iznosu od 1.600,00 kuna mjesečno za cijelo vrijeme studiranja dobilo je dvanaestero djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Sredstva za još jednu generaciju, koja zakonski gubi pravo na dom i udomiteljske obitelji kada postane punoljetna, prikupljana su pozivima na humanitarni telefon, sponzorstvima, a veliko finale bio je koncert u Hrvatskome narodnom kazalištu - „10. Korak u život“ na kojem su nastupili Franka Batelić, Željko Bebek, Giuliano, Mia Dimšić, Psihomodo pop, Jole, Bow vs. Plectrum i Filip Merčep uz prateći orkestar Ante Gele i Branimira Mihaljevića.

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell Stipendisti Koraka u život s predstavnicima Rotary kluba Zagreb Kaptol

Uz Rotary klub Zagreb Kaptol, stipendije su ovoga puta osigurali i tvrtke Super sport, Click Motors, Erste plavi mirovinski fond, HEP te Seraphilus d.o.o.

„Izuzetno je zadovoljstvo biti u prilici već desetu godinu zaredom pomoći ovim mladim ljudima na putu ka boljem sutra. Hvala svim prijateljima, partnerima i sponzorima akcije uz koje je lakše pomagati onima kojima je najpotrebnije. Posebno želimo zahvaliti zakladi Vatreno srce koja je ove godine usmjerila dio sredstava od svoje akcije za Korak u život. Čestitam novoj generaciji stipendista i želim im mnogo uspjeha na putu da postanu akademski obrazovani građani“, izjavio je voditelj humanitarne akcije Darko Radišić.

Korak u život jedna je od najuspješnijih i najdugovječnijih hrvatskih humanitarnih akcija kojom su do sada osigurana sredstva za više od 240 stipendija. Ona se prikupljaju i dalje i to pozivom na humanitarni broj telefona 060 9002 do 12. siječnja s cijenom poziva od 6,25 kuna te uplatama na žiro račun akcije HR4723600001502398283.