Dodijeljena je najstarija turistička nagrada u Hrvatskoj: Jadranski dragulj istaknuo se, ne samo ljepotom, nego i povoljnim cijenama

Svečana dodjela nagrada šampionima Turističke patrole Večernjeg lista te restoranima na kontinentu i moru koju su osvojili Večernjakove zvjezdice održana je danas u kampu "Jezera village" u šarmantnim Jezerima na otoku Murteru, ovogodišnjem pobjedniku između 29 destinacija na Jadranu. Kristijan Jareb, načelnik općine Tisno u čijem se sastavu Jezera nalaze, podsjetio je kako je ovo zeleno mjesto okruženo morem osvojilo 96 od maksimalno stotinu bodova.

Nagradu za šampiona turizma direktorici turističke zajednice Jezera Etidi Pavlić uručio je izaslanik ministrice turizma Slavko Štefičar, ravnatelj Uprave za održivi razvoj i konkurentnost turističke destinacije: -Kriteriji Turističke patrole su sve ono što i Ministarstvo turizma potiče kroz autohtonost, održivost... - kazao je Štefičar. Naime, otkrivajući čari malih mjesta tijekom ljetne Turističke patrole ocjenjivali smo gostoljubivost i susretljivost, čistoću i urednost mjesta, plaže, raznolikost smještaja, kvalitetu ugostiteljske ponude, sadržaje za djecu, događanja, opskrbljenost, autohtonost, a jednu smo ocjenu dali i za opći dojam.

Općinski načelnik Jareb kao posebno značajnu ocjenu istaknuo je onu za gostoljubivost i susretljivost. Jezera su tu osvojila maksimalnih deset bodova. Samo mjesto broji oko tisuću stanovnika, a dolaskom turista u ljetnim mjesecima ta se brojka penje i do 3000. Jezera imaju turističko naselje, brojne kampove, veliki broj kreveta u obiteljskom smještaju koji zadovoljavaju turiste različitih potreba i platežne moći. Tu se nalazi i ACI marina s međunarodnom školom jedrenja-nautičkom akademijom i charterom, što pridonosi ponudi mjesta. Za naše ljetne patrole uvjerili smo se kako se ovdje može naći povoljan smještaj, već za 50 eura po apartmanu. U Jezerima smo pronašli i najpovoljniji kompletni ručak, za 70 kuna.

Ovaj jadranski dragulj do sada je dobio čak jedanaest plavih cvjetova Hrvatske turističke zajednice, tu su registrirana i 32 otočka proizvoda, četiri kulturna dobra... Jedno od njih je i jezerski mornarski bal koji su jučer pred dobitnicima i uzvanicima izveli članovi kulturno umjetničkog društva "Koledišće" kojeg je prije 52 godine osnovao Nenad Milin, dugogodišnji direktor ovdašnje turističke zajednice i predani promotor turizma svoga kraja. Izvođenjem tradicionalnih plesova, pokazivanjem običaja i folklora KUD "Koledišće" nastoji gostima prikazati to bogatstvo iz svog mjesta. Ove godine Jezera su imala još nekoliko važnih obljetnica – 420 godina od osnutka župe, 100 godina od osnutka ribarske zadruge, 60 godina od početka turizma u mjestu.

Najstarija turistička nagrada u Hrvatskoj U tradicionalnoj Turističkoj patroli Večernjeg lista i ove godine su reporteri Večernjeg lista otkrivali čari manje poznatih odredišta, kako bi dali dodatni zamah promociji hrvatskog turizma. Tijekom proljeća i ljeta patrolirali smo po malim mjestima diljem Hrvatske, na kopnu i moru, istodobno uz mjesta ocjenjujući i ponudu restorana. U konačnici, titulu najboljeg odredišta u kontinentalnoj Hrvatskoj između šesnaest destinacija osvojilo je Suhopolje, a dva restorana koja dijele prvo mjesto su restoran Terbotz iz Štrigove i krčma Vivodina iz Vivodine. Put po Jadranu bio je dulji, u sedam hrvatskih "morskih" županija obišli smo 29 destinacija i isto toliko restorana, a u kategoriji najboljeg odredišta na Jadranu pobijedila su Jezera i restoran Skif iz Igrana. Turističku patrolu Večernji list pokrenuo je 1975. godine, a nagrada šampionima turizma koja se od tada dodjeljuje najstarija je turistička nagrada u Hrvatskoj. Prije nekoliko godina patrolu smo s Jadrana proširili i na ostatak Hrvatske.

Mi ipak imamo kraći staž u turizmu, dođite nas posjetiti – kazao je Goran Doležal, povjerenik Vlade RH za obavljanje poslova iz nadležnosti načelnika općine Suhopolje. Ova općina u Virovitičko-podravskoj županiji u kojoj se nalazi prekrasni dvorac Janković bila je pobjednikom kontinentalne patrole Večernjeg lista. Od mogućih stotinu, Suhopolje je za urednost, izgled i čistoću mjesta, gostoljubivost domaćina, smještaj, sadržaje za djecu, biciklističke staze i sadržaje za rekreaciju, pješačke staze i šetnice, kulturne sadržaje, izletišta te opći dojam osvojilo 95 bodova. Goranu Doležalu šampionsko je priznanje uručio Dražen Klarić, glavni urednik Večernjeg lista, koji je podsjetio kako Turistička patrola datira još od 1975. godine.

- Turističkom patrolom promoviramo izvrsnost, ali i dobronamjerno ukazujemo na greške, kako bi se one ispravile – rekao je Klarić dodavši i kako je Večernji list prije nekoliko godina promijenio koncept patrole zamijenivši svima prepoznatljive destinacije na Jadranu koje smo do tada obilazili i ocjenjivali malim mjestima: Dali smo im vidljivost promovirajući tako i održivi turizam jer boravak u tim malim mjestima rasterećuje gradove. S obzirom na to da u Hrvatskoj za dva i pol sata možete vidjeti 'od snijega do mora' prije nekoliko godina smo pokrenuli i kontinentalnu turističku patrolu – kazao je Klarić. Tijekom obilaska destinacija na moru i kopnu reporteri Večernjaka ocjenjuju i ugostiteljsku ponudu u mjestima kojima patroliraju.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL 11.10.2022., Jezera - U Jezerima je odrzano svecano proglasenje i dodjela nagrade pobjedniku Vecernjakove turisticke patrole i vecernjakove zvijezdice za najbolje restorane. Pobjednik kontinentalne patrole je Suhopolje, a najbolji restorani na kontinentu su Terbodz i krcma Vivodina. Najbolja jadranska destinaciju su Jezera, a pobjednicni restoran je Skif. Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Ove godine veliku zvijezdu Večernjeg lista osvojio je restoran Skif iz Igrana na Makarskoj rivijeri. Nagradu vlasnici Ljubici Ivanec uručila je Kristina Mamić, direktorica Sektora za poslovne komunikacije Hrvatske turističke zajednice. U konkurenciji restorana na kontinentu dva su osvojila prvo mjesto – restoran Terbotz iz Štrigove i krčma Vivodina iz Vivodine. Vlasnicima Branimiru Jakopiću i Mariji Frlan nagradu je uručila Martina Srnec, direktorica Sektora za promociju i oglašavanje Hrvatske turističke zajednice.

