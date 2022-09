Dobra vijest za umirovljenike! Otkriveno kada će biti isplaćen novi energetski dodatak

Novi energetski dodatak za umirovljenike s mirovinama do 4.360 kuna bit će isplaćen u listopadu za umirovljenike s hrvatskom mirovinom te u prosincu za umirovljenike s mirovinama iz inozemstva. Jednokratna uplata će sjesti na račune oko 689.000 osoba, prenosi Mirovina.hr.

Vlada je u svibnju ove godine već isplatila energetski dodatak za više od 633.000 umirovljenika, a sljedeća isplata energetskog dodatka obuhvatit će još više umirovljenika, njih gotovo 689.000.

Naime, podignuti su cenzusi za isplatu, pa će dodatak dobiti i oni s mirovinama od 4.360 kuna. Kao i prošli put postoje četiri platna razreda.

Foto: Vlada RH

Podsjetimo, Vlada je prošloga četvrtka izglasala sveobuhvatan paket mjera protiv inflacije težak 21 milijardu kuna..

Umirovljeničke udruge Sindikat i Matica umirovljenika Hrvatske pozvale su u petak hrvatsku Vladu da poduzme hitne mjere za zaustavljanje siromaštva umirovljenika i sve većeg pada realne vrijednosti mirovina.

Jeste li zadovoljni s Vladinim paketom mjera? Da. 33,12% +

S obzirom na situaciju u zemlji i svijetu, ovo je i više nego što sam očekivao/la. 3,09% +

Neke mjere su korisne, ali ne očekujem previše. 2,89% +

Premalo je i prekasno 5,20% +

Najgore će proći najsiromašniji, a teret će opet podnijeti poduzetnici 9,07% +

Ne. Nisam nimalo zadovoljan/na. 42,08% +

Vjerovat ću kad vidim. 4,55% +

– Pozdravljamo najavljeno smanjenja PDV-a na energente, ali sumnjamo da će potrošači od toga imati koristi, jer unatoč smanjenju PDV-a na hranu, cijene prehrambenih proizvoda u ovoj su godini porasle za oko 30 posto, navode umirovljeničke udruge.

Tvrde da je pred 75 posto hrvatskih umirovljenika „razdoblje gladi i smrzavanja“, pa zbog „očajnog i ponižavajućeg“ položaja umirovljenika, te njihove visoke stope smrtnosti zbog pandemije i teških socijalno-ekonomskih uvjeta života, ističu nekoliko zahtjeva.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL 26.04.2022., Karlovac - Karlovacki umirovljenici lijepo proljetno vrijeme koriste za boravak na svjezem zraku. Photo: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Traže da se kao antiinflacijska mjera do kraja godine isplati još jedno jednokratno novčano primanje svim umirovljenicima i to u sljedećim razredima: za mirovine do 1.700 kuna – 1.200 kuna; od 1.700 do 2.200 kuna – 900 kuna; od 2.200 do 3.200 kuna – 600 kuna, te od 3.200 do 4.200 – 400 kuna.

Poručuju i kako je potrebno uključiti umirovljenike s mirovinama do 1.500 kuna u pravo na mjesečni energetski vaučer do 400 kuna, a one s mirovinama od 1.500 do 4.000 kuna na vaučer do 200 kuna. Traže i da se svima koji su umirovljeni prema Zakonu o mirovinskom osiguranju nakon 1.siječnja 1999. mirovine trajno povećaju za deset posto. Pozivaju i na hitnu promjenu modela usklađivanja mirovina dva puta godišnje i to na način da se mirovine usklađuju u stopostotnom iznosu povoljnijeg indeksa rasta cijena ili plaća.

No, i tu tražimo socijalnu intervenciju na način da se mirovine do 2.000 kuna indeksiraju za 120 posto, a od 2.000 do 4.000 za 110 posto, poručili su Matica umirovljenika Hrvatske i Sindikat umirovljenika Hrvatske.

VIDEO Dobio računa u kafiću pa se iznenadio: Je li ovo novi trend?