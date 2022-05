Dobio 10 godina jer je pucao u civile: Optužen sam samo zato što sam se kao pripadnik SAO krajine borio protiv Hrvatske

Nisam počinio to za što me se tereti. Optužen sam samo zato što sam se kao pripadnik vojske SAO krajine borio protiv Hrvatske. Kada se ta pucnjava dogodila u Slani, uopće tamo nisam bio. Zašto bi uopće pucao na obitelj koju znam cijeli život? U Slani sam živio od prosinca 1986. do rujna 1991. Krajem 1991. otišao sam u srpsku vojsku SAO krajine. Bio sam član regularne vojske te sam zadužio pušku - branio se Darko Korać (56), državljanin SAD-a, koji je u Hrvatskoj u odsutnosti pravomoćno osuđen na 10 godina zatvora zbog ratnog zločina nad civilima.