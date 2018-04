Dobavljači tvrde da Rusi od Agrokora žele napraviti d.o.o.

Rok koji je sebi postavio izvanredni povjerenik Agrokora Fabris Peruško za dogovor o nacrtu nagodbe vjerovnika udaljen je tek nekoliko dana, a pozicije među vjerovnicima poprilično su udaljene.

Financijski vjerovnici žele se koncentrirati na dogovor o udjelima u takozvanom novom Agrokoru, odnosno kompaniji u koju će biti upisani kao suvlasnici na temelju pretvaranja dugova u kapital. Iz krugova dobavljača može se čuti da su ruski vjerovnici, točnije Sberbank, predložili da nova holding kompanija bude registrirana kao društvo s ograničenom odgovornošću. Domaće tvrtke, kažu, oštro su se tome suprotstavile jer žele osigurati veću razinu transparentnosti rada nove kompanije koju garantira listanost na burzi kapitala.

Međutim u Agrokoru tvrde da takav prijedlog nikad nije bio na stolu. Dobavljači su djelomično isplaćeni pa im eventualno pretvaranje dugova u kapital garantira tek manjinski udjel koji nije dovoljan da utječu na imenovanja u kompaniji. No i ako bude dioničko društvo, dobavljači neće imati veliki utjecaj. Kako im je plaćeno više od 490 milijuna eura duga, a podmirene tražbine neće imati pravo glasa, njihova glasačka snaga pala je na samo nekoliko posto pa američki fondovi i ruske banke uz domaće financijske vjerovnike mogu sami izglasati nagodbu. Dobavljači u svojim rukama pak imaju ključnu polugu, a to je opskrba robom Konzuma i ostatka maloprodaje i veleprodaje Agrokorove mreže. Tu polugu zasad ne namjeravaju koristiti, ali je opcija ako ne bude druge. Dobavljači inzistiraju na podmirenju što većeg dijela graničnog duga, ali i na osiguranju buduće robe. Prijedlog o tome da će im se preostalih oko 150 milijuna eura graničnog duga jednim dijelom platiti kroz iduće četiri godine unutar kojih su osigurani i plasmani na policama navodno je povučen sa stola. Izvori nam tvrde da je dogovoreno da će se platiti još 80 milijuna eura graničnog duga i to vjerovnicima Konzuma. Tu su financijski vjerovnici navodno povukli crtu.

Taj bi iznos značio da su dobavljači u gotovini naplatili više od 60 posto potraživanja, a da bi im nagodbom postotak naplate mogao dosegnuti i 85 posto. Dobavljači pak tvrde da je tih 60 posto prosjek, koji se odnosi i na dobavljače proizvodnih tvrtki koji su potpuno isplaćeni, a bune se i da su multinacionalne tvrtke potpuno podmirene. Pomoć su tražili i od potpredsjednice Vlade Martine Dalić, ali ona se ne može miješati u odluke koje mogu donijeti samo vjerovnici. Peruško u međuvremenu traži novac za refinanciranje roll-up kredita koji na naplatu stiže u lipnju, a možda bude tražio i novog savjetnika za maloprodaju. Naime, dosadašnji savjetnik Teo Vujčić kojeg je Ante Ramljak pozicionirao podnio je u srijedu ostavku. Iz Agrokora su priopćili da je riječo sporazumnom raskidu ugovora i da Vujčić odlazi zbog osobnih razloga. Hoće li se interesi usuglasiti do 10.travnja, do obljetnice rada izvanredne uprave, ostaje vidjeti, ali već tjedan poslije, točnije 18. travnja, Peruško i Martina Dalić morat će odgovarati na pitanja članovima saborskog Odbora za gospodarstvo. Sjednica je prvotno planirana za 5. travnja, ali je predsjednik Odbora, HSLS-ov Darinko Kosor, pojasnio je da je odgođena jer nacrt nagodbe još nije gotov.