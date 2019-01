Do petka hladno i snijeg, no za vikend stiže promjena vremena

Kišno vrijeme očekuje se i u nastavku tjedna na Jadranu, osobito od petka i ponovno obilnijih pljuskova i grmljavine, te jakog i olujnog juga, a do četvrtka će većinom biti manje vjetrovito, osim na sjevernom dijelu, gdje će bura i dalje ponegdje i povremeno onemogućavati normalno prometovanje, uglavnom podno Velebita. Najavio je to u vremenskoj prognozi HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.

Na kopnu će do petka ponovno biti hladnije, ali ipak uglavnom manje u prošlome tjednu, uz promjenljivije vrijeme i više sunčanih sati, te uz povremene mjestimične oborine - većinom snijeg, osobito u gorskim i istočnim krajevima. Od petka je sve veća vjerojatnost zamjetno toplijeg i kišovitijeg vremena, a novo zahladnjenje i snijeg mogući su potkraj nedjelje.

Meteorolog Tomislav Kozarić za danas je najavio pretežno oblačno vrijeme, a u većini Hrvatske moguć je snijeg i susnježica.

– U nastavku tjedna na kopnu umjereno do većinom oblačno, te do petka hladnije, osobito ujutro, kada će biti i magle. Mjestimičnih slabih oborina bit će uglavnom u četvrtak. Vjetar slab, a u petak će zapuhati umjeren jugoistočni i južni pa će dnevna temperatura porasti i u gorju padati kiša, a još kišovitije, vjetrovitije i toplije bit će od petka do nedjelje navečer – najavljuje on.

Prema sedmodnevnoj prognozi DHMZ-a, za vikend će biti osjetno toplije vrijeme, a u Zagrebu će, primjerice, najviša dnevna temperatura u subotu biti 14 stupnjeva Celzijevih. Temperature iznad 10 stupnjeva očekuju se i ostatku unutrašnjosti, a na Jadranu će biti toplije, no kišovito vrijeme s grmljavinskim pljuskovima.

