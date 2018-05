Djevojka prohodala prvi put nakon 10 mjeseci, reakcija njezinog dečka oduševila je sve

Tinejdžerka iz Teksasa u SAD-u pozitivno je iznenadila svog pratitelja na maturalnoj večeri kada je prohodala prvi put nakon 10 mjeseci, a snimka njegove reakcije postala je hit na internetu.

Djevojka po imenu Morgan prije 10 mjeseci bila je na operaciji koja je pošla po krivu i nakon koje nije mogla hodati. Međutim, zahvaljujući trudu i upornosti opet je uspješno stala na vlastite noge.

After not being able to walk with my own two legs for 10 months... i surprised my prom date with this💛✨ pic.twitter.com/rKLoCoxZRL