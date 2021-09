Djevojka došla pijana iz izlaska, ujutro u čudu gledala što je donijela kući

Kada se popije koja čašica više, čudne stvari znaju se dogoditi, a da toga ne budete svjesni sve dok se idući dan ne otrijeznite.

Upravo to dogodilo se jednoj djevojci koja je bila na zabavi s prijateljicama, a kada je išla kući umjesto svoje torbice uzela je nešto vrlo čudno.

Naime, torbicu je zamijenila s knjigom od automobila marke Nissan u kojoj inače stoje važni dokumenti, ali i sva uputstva za automobil.

- Moja sestra se sinoć toliko napila da je, kada ju je prijateljičina mama vozila kući, umjesto svoje torbice uzela dnevnik od automobila - objavila je sestra djevojke, a njezina je objava odmah postala hit na društvenim mrežama.

My sister got so drunk last night, she got a lift home with a friends mum & she thought she picked up her clutch bag but instead she’s taken the car logbook. 😂 pic.twitter.com/U2pZB8GtUu