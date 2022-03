Djevojčica (9) ostala bez ruke, ubijen joj otac: 'Ne znam zašto su me Rusi upucali, nadam se da je bila nesreća'

Ukrajinski kirurzi morali su devetogodišnjoj djevojčici amputirati ruku kako bi joj spasili život nakon što je ranjena dok je bježala od napada.

Djevojčica Sasha prošlog je tjedna s ocem, majkom i sestrom bježala od napada u Hostomelu, nedaleko od Kijeva. Njihov obiteljski automobil pogođen je mecima – otac je preminuo, a majka i djevojčice pobjegle su i sklonile se u podrum.

Skrivale su se dva dana prije nego što su volonteri Sashu improviziranim nosilima odnijeli u obližnju bolnicu, piše Daily Mail.

Sasha, a 9-year-old Ukrainian girl, has lost an arm after being shot at by Russian troops in Hostomel as she was fleeing with her family. From her hospital bed, Sasha said, “I don’t know why the Russians shot me. I hope it was an accident and that they didn’t mean to hurt me”. pic.twitter.com/BlMmoT08xu