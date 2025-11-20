Naši Portali
ZAVRŠIO U REMETINCU

Djevojci (25) prvo dao drogu na konzumaciju, a zatim je silovao

Ivana Jakelić
20.11.2025.
u 18:24

Tužiteljstvo je od suca istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici tražilo da 26-godišnjaku odredi istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela

Mladić (26), hrvatski državljanin, sumnjiči se za silovanje i omogućavanje trošenja droga, zbog čega je ispitan na ŽDO Velika Gorica. Tužiteljstvo je protiv njega pokrenulo istragu, a sumnjiči ga se da je navedena nedjela počinio 15. studenog 2025. na području Novog Zagreba. Sumnjiči ga se da je 25-godišnjoj djevojci prvo dao drogu na konzumaciju, a nakon toga ju je silovao. Tužiteljstvo je od suca istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici tražilo da 26-godišnjaku odredi istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i zbog opasnosti od ponavljanja djela. Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva pa je 26-godišnjak završio u Remetincu. 
Uhićenje Nenada Petraka
EUROPOL GA SMATRA JEDNIM OD VOĐA BALKANSKOG KARTELA

Nenad Petrak je godinama živio ispod radara. Jedna pucnjava je razotkrila je da organizira krijumčarenje tona droge. Sada mu je potvrđena optužnica

"Skiper je tražio milijun eura za 900 kg. To je džabe. Jedan milijun nije ništa za takav posao, još 10 posto na 900 kilograma za preuzimanje droge od skipera... Samo neka prođe ovaj posao, pa drugu godinu idemo mi samostalno u to jer mi nije potrebna trenutno potrebna nervoza", rekao je Petrak Brkiću

