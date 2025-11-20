Djevojci (25) prvo dao drogu na konzumaciju, a zatim je silovao

Mladić (26), hrvatski državljanin, sumnjiči se za silovanje i omogućavanje trošenja droga, zbog čega je ispitan na ŽDO Velika Gorica. Tužiteljstvo je protiv njega pokrenulo istragu, a sumnjiči ga se da je navedena nedjela počinio 15. studenog 2025. na području Novog Zagreba. Sumnjiči ga se da je 25-godišnjoj djevojci prvo dao drogu na konzumaciju, a nakon toga ju je silovao. Tužiteljstvo je od suca istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici tražilo da 26-godišnjaku odredi istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i zbog opasnosti od ponavljanja djela. Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva pa je 26-godišnjak završio u Remetincu.