Divlje svinje sve češće u istarskim gradovima, lovci objašnjavaju: 'Divljač traži samo jedno...'

Divlje svinje posljednjih se mjeseci sve češće pojavljuju u Puli i okolici, kao i u drugim dijelovima Istre. Najviše izlaze u suton i noću, a može ih se pronaći svugdje - u šumi, u moru pa i oko kuća.

- U Istri skoro pa i nema predatora koji divljim svinjama tamane mlade. Nema vukova, medvjeda, a i čagljevi su prilično rijetki. Drugo, na području cijele Istre sva su staništa grubo narušena turističkim, ali i nezakonitim pojavama. Bespravne vikendice, divlja parcelacija, motori, auti, kvadovi, šetači sa psima i tako dalje. Sve to uznemirava divljač koja traži samo jedno - mir. Nemaju druge nego bježati i spas nalaziti van njihovog prirodnog staništa. Dolaze iz Budave i okolnih područja, ali i s Muzila. Vidjeli smo ih više puta i kako plivaju. To je ogromna površina koju mi također plaćamo kao lovište, ali nemamo pravo tamo loviti. Muzil je trenutno žarište, ali i tamo su one od nekud došle, što iz okolice Štinjana, što iz Budave ili šume Cuf iznad Šišana. Nije to ništa neobično, one noću naprave i do 30 kilometara tražeći hranu, govore za Glas Istre Željko Zupčić i Milan Čulinović iz Lovačkog društva "Istra" Pula.

- Divljač u svako doba godine traži drugi izvor hrane. Mi te životinje prihranjujemo, naravno, zasijavamo polja, imamo hranilice, ali im često ne odgovara ono što im mi pripremimo. Imamo 12 većih pojila i lokava, 7 malih pojila do 300 litara vode samo na području Premanture. Traže drugo, lutaju, kopaju, tražeći crve, ličinke. Kad bi mi u svakom trenutku znali što žele, bilo bi lako, pojašnjava lovački dvojac.

Problem vezan uz divlje svinje jest i pojava svinjske kuge. Zbog toga je na snazi naredba o provođenju biosigurnosnih mjera koja se prije svega odnosi na smanjenje populacije divljih svinja kao mogućih prijenosnika. Inače je dopušten godišnji izlov od 70 divljih svinja, uz maksimalno prekoračenje od 50 posto. No, zbog širenja bolesti, divlje se svinje sada izlovljavaju do njihova biološkog minimuma, navodi Glas Istre.

