Dilera htjeli protjerati jer je SOA tvrdila da je opasan

Netransparentno izvješće Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) ne može biti dovoljan razlog za protjerivanje osobe koja ima legalan boravak, dom i obitelj u Hrvatskoj u posljednje 34 godine..."

Odluka na popravnom

Jedan je to od navoda iz više žalbi Shatmana Baftija, osuđenog dilera droge, koji je odlukom Visokog upravnog suda iz siječnja 2019. protjeran iz Hrvatske na rok od 10 godina. Protjeran je ponajviše zbog stava SOA-e da je prijetnja nacionalnoj sigurnosti Hrvatske, i to iako u Hrvatskoj živi od 80-ih, prijavljen je kao stranac sa stalnim boravkom, ovdje ima ženu i djecu, koji su uz to hrvatski državljani... No ta odluka Visokog upravnog suda sada će na popravni jer je Ustavni sud nedavno usvojio ustavnu tužbu Shatmana Baftija te je ukinuo prijašnje presude Visokog upravnog suda iz siječnja 2019. i Upravnog suda iz srpnja 2018. Odlukom Ustavnog suda, predmet je tako vraćen Upravnom sudu da ponovo odluči o sudbini Shatmana Baftija.

On se u problemima našao zbog svoje kriminalne prošlosti jer je u dva navrata pravomoćno osuđen zbog raspačavanja droge. "Slavu" je stekao potkraj devedesetih kada su glavne zvijezde crnih kronika bili pripadnici tzv. zločinačke organizacije. Njihovim uhićenjem i suđenjem, pao je i Bafti, koji je bio optužen kao glavni raspačavač heroina. Odnosno osoba od koje su oni nabavljali heroin radi daljnje preprodaje. Iako protiv njega baš nije bilo materijalnih dokaza, pokopali su ga iskazi zaštićenih svjedoka i svjedoka pokajnika, pa je Bafti 2001. osuđen na 15 godina zatvora. Netom što je tu kaznu odslužio, ponovo je imao problema zbog dilanja droge, ovaj put u sklopu zločinačkog udruženja, za što je 2016. dobio tri godine zatvora. U jednom trenutku, dok je služio te kazne, država ga je kao stranca sa stalno prijavljenim boravkom te hrvatskom osobnom iskaznicom, koja mu istječe 2023., odlučila protjerati, a odluka o protjerivanju donesena je, među ostalim, na temelju stava SOA-e da je Bafti ugroza za nacionalnu sigurnost. No, on se s time nije pomirio pa je podnio ustavnu tužbu u kojoj je naveo da mu je povrijeđeno pravo na jednakost pred zakonom, pravo na pravično suđenje te jamstvo štovanja i pravne zaštite obiteljskog života.

SOA nije pojasnila

U ustavnoj tužbi pojasnio je da u Hrvatskoj boravi i živi od 1983., da je oženjen hrvatskom državljankom s kojom ima troje djece koja su hrvatski državljani, a jedno je dijete maloljetno. Naveo je da mu SOA nije pojasnila kako ugrožava nacionalnu sigurnost, pogotovo kada se u obzir uzme i da hrvatski državljani čine ista kaznena djela koja je on počinio, pa za njih SOA ne kaže da su ugroza nacionalnoj sigurnosti. Nadalje, neka upravna tijela koja su donijela odluke o njegovu protjerivanju na 10 godina nisu prije toga provjerila zašto je on ugroza za nacionalnu sigurnost, već su samo u obzir uzela zaključak SOA-e. Druga pak u obzir pri donošenju odluke nisu uzela njegov obiteljski život. Zbog svega toga, Ustavni sud prihvatio je neke od navoda iz Baftijeve ustavne tužbe i slučaj vratio Upravnom sudu na ponovno odlučivanje.