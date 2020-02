Znanstvenicima će trebati najmanje desetak mjeseci za cjepivo od koronavirusa

Poznati hrvatski Ivan Đikić pohvalio je znanstvenike diljem svijeta koji su se ujedinili u borbi protiv koronavirusa, te smatra kako je veliki uspjeh što su uspjeli virus aboratorijski izolirati jer se sad mogu testirati lijekovi

Đikić ističe kako se već testiraju lijekovi koji se koriste u liječenju HIV-a.

- Istražuje se mogu li ti lijekovi blokirati unutarnje procese kod koronavirusa - pojašnjava ugledni znanstvenik za 24sata.

On smatra kako se, osim postojećih lijekova i testiranja, dosadašnjim otkrićima znanstvenika po pitanju ovoga virusa, ciljano se može djelovati na nekoliko stvari.

- Sad se može istražiti kako specifičnom imunoterapijom blokirati kontakt između proteina na korona virusu koji kontaktira stanicu i ulazi u nju. Radi se na imunoterapiji koja će omogućiti stanici da prepozna ovaj virus i blokira mu ulazak. Potom možemo pronaći antigene specifične za ovu vrstu virusa i na temelju njih stvarati nova cjepiva - rekao je Đikić.

On smatra kako će znanstvenicima za cijepivo trebati najmanje deset mjeseci do dvije godine. Član Američke akademije znanosti i umjetnosti navodi mogućnost da se takozvanim DNK injekcijama virusa stvara imunološki odgovor na virus kod ljudi, te ističe kako to djeluje kao cjepivo.