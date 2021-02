Markotić izgubila kredibilitet, a popuste li se mjere na proljeće ćemo imati novi val

Znanstvenik Ivan Đikić osvrnuo se na situaciju s koronavirusom i cijepljenjem "preko reda" ustvrdivši kako je nepostojanje sankcija nedopustivo.

“Ovo što gledamo u Hrvatskoj posljednjih dana je kontinuitet strukturalnih problema i nedostatak odgovornosti”, rekao je Đikić za N1 te komentirao cijepljenje "preko reda".

“Vjerujem da se to događa svugdje, to su ljudske greške. No, nedopustivo je u demokratskim zemljama da ne postoje sankcije za one koji su na vrhu tog sustava i koji ih sami krše. Oni ne bi mogli ostati na pozicijama, smijenili bi ih pod pritiskom javnosti, tko god krši mjere", rekao je i osvrnuo se na slučaj Alemke Markotić.

“Mislim da je kolegica Markotić napravila stručnu grešku. Izgubila je kredibilitet. Ako idete na skup s više od 25 ljudi, a član ste Stožera, to je neprihvatljivo i zato ljudi moraju snositi posljedice. Ako ne nose maske, ako cijepe preko reda, također. Nije izgubila samo povjerenje javnosti nego i stručni kredibilitet. Slično se događa i s kolegom Capakom koji je to radio nekoliko puta, slično je s Berošem koji je najavljivao da je virus oslabio iz političkih interesa. Kad se te greške akumuliraju i kad se događaju toliko često, onda se u zemlji stvara otpor. Sad će biti više humora i odbijanja cijepljenja umjesto ozbiljne kampanje. A cijepljenje nam može osigurati bolji život”, istaknuo je Đikić.

Činjenicu da su prosvjednici dobili kaznu za okupljanje, ali nitko na Stepinčevo nije, nazvao je dvostrukim mjerilima.

"Sjetimo se i odlaska u Vukovar, sve je to napravljeno političkom silom. Dok god mediji ne naprave toliki pritisak, neće biti posljedica. To se već vidjelo s političkim skandalima koje gledamo od ljeta. U Hrvatskoj je najveća stvar da ljudi ne vjeruju u sustav pa se nitko ne pridržava zakona”, smatra Đikić. Ozbiljnim činom nezakonitog djelovanja nazvao je slučaj Damira Borasa.

"On nema pravo biti cijepljen jer je nedavno prebolio bolest. Tko god je pomogao da se to pravilo prekrši, trebao bi biti sankcioniran. Boras je primjer onoga što se događa na Sveučilištu, arogantno i agresivno pritišće fakultete, studente, profesore, to je posljedica njegovog rada. A ovo što je napravio s prikrivanjem seksualnog zlostavljanja studentica od strane profesora, nadam se da će Senat biti dovoljno hrabar i odgovoran i da će smijeniti tog rektora", smatra Đikić.

Osvrnuo se na i novo popuštanje mjera za koje smatra da je kozmetičke naravi.

“Uvijek apeliram na oprez dok god ne znamo točno što se događa. Trenutno ne znamo koliko je novih sojeva u Hrvatskoj, zato još uvijek postoji velik rizik. Ako ne sekvencioniramo dovoljno, nećemo znati koliko se virus brzo širi populacijom. Budući da se brzo širi, brzo može doći do situacije kakva je bila u studenom i preko 4.500 mrtvih unutar dva do tri mjeseca. Zato se popuštanje čini da je kozmetičke naravi, da nije dobro komunicirano jer nije jasno kakvi su dobici za gospodarstvo. Zato ovo vidim kao politički ustupak premijera medijskom spinu prema građanima, ali to se može brzo okrenuti. Nadam se da će biti oprezni i uloviti kad dođe do povećanja broja zaraženih pa pooštriti mjere", tvrdi, dok za 24sata napominje kako opuštanje može dovesti do trećeg vala na proljeće.

"Sada moramo biti oprezni jer novi sojevi koji sada kruže u Hrvatskoj i drugim zemljama mogli bi biti laki okidač za treći val ako ne budemo imali kontrolu nad virusom. Zato moramo na pametan način primjenjivati mjere i govoriti istinu, a ne davati populistička obećanja. Vlada je svjesna opasnosti koja prijeti i vjerujem da će prvo puno više sekvencionirati pojavu novih sojeva, jer najveća opasnost leži u opuštanju jer dva do tri tjedna širenja virusa bez kontrole može dovesti do trećeg vala na proljeće", rekao je znanstvenik.

