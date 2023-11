DHMZ o najavljenoj promjeni vremena: 'U petak iznadprosječna toplina, a za vikend...'

Državni hidrometeorološki zavod najavio je veliku promjenu vremena, a idućih dana izmjenjivat će se sunčana i oblačna razdoblja dok će se u petak živa na termometru u većini zemlje popeti i do 18 stupnjeva. Međutim, već u subotu temperatura će naglo pasti, a u većini zemlje najavljen je i snijeg.

- Česta izmjena sunca i oblaka te hladnijeg i toplijeg vremena se nastavlja... Sutra obilna oborina, u petak iznadprosječna toplina, a za vikend... Za pouzdaniju prognozu još valja pričekati - objavio je DHMZ na društvenoj mreži X.

Prema vremenskoj prognozi, sutra će biti umjereno do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, češćom i obilnijom na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj gdje je u noći još moguća susnježica ili snijeg. U središnjim predjelima i u Gorskom kotaru do jutra ponegdje može biti i oborine koja se smrzava pri dodiru s tlom. Na istoku zemlje kiša se očekuje tek navečer. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni, u gorju i jak s mogućim olujnim udarima. Na Jadranu umjereno i jako jugo te južni vjetar, lokalno olujno. Jutarnja temperatura zraka od -3 do 1, na Jadranu između 7 i 12 °C. Najviša dnevna od 6 do 10, na obali i otocima između 13 i 17 °C, prognozira DHMZ.

Za sutra je za večinu Hrvatske upaljen žuti meteoalarm. Zagrebačka, karlovačka i gospićka regija u 'žutom' su zbog mogućeg snijega i poledice, dok će u Dalmaciji puhati jaki vjetar, a u riječkoj regiji padat će obilna kiša.

Jučer su objavili i posebno priopćenje o klimatološkog početku zime te su najavili obilne oborine te da bi u mnogim predjelima moglo pasti više od 50 litara kiše po metru četvornom. S pritjecanjem sve hladnijeg zraka kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg. Do subote ujutro, a osobito tijekom subote snježni pokrivač nastat će i u nekim nizinama. Stoga povremeno treba računati na skliske kolnike i poledicu.

