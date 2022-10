Devet članica podržava primanje Ukrajine u NATO: Hoće li biti eskalacije rata?

Devet članica NATO saveza podržava primanje Ukrajine u NATO savez. Siniša Tatalović, profesor s Fakulteta političkih znanosti, rekao je u emisiji Hrvatskog radija "U mreži Prvog" da je to bilo za očekivati. Ulazak u NATO je proces koji znači zadovoljavanje određenih standarda, a to će se nastaviti i kod primanja novih članica. No, kako kaže, postavlja se pitanje je li moguće da neka država postane članica NATO-a dok je u ratnom sukobu, jer bi to značilo ulazak NATO-a u sukob.

- NATO neće u ovom trenutku Ukrajini reći ni da ni ne. On će to primiti na znanje i pokrenuti procedure koje su početak procesa - rekao je.

- Putinova odluka da anektira teritorije može biti povezana s njegovom spremnošću da pristane na pregovore o ulasku okrnjene Ukrajine u NATO savez - naglasio je Božo Kovačević, bivši veleposlanik u Rusiji i dodao kako smatra da je to u ovom trenutku za Ukrajinu neprihvatljivo.

Na pitanje koliko su Rusija i Ukrajina daleko od pregovora, Tatalović je rekao kako su pregovori izvjesni, no kada će se to dogoditi ovisi o ravnoteži snaga. - Rusija trajno igra na kartu postojanja demokracije na Zapadu gdje je činjenica da se mogu artikulirati različita stajališta. Nema dvojbe da je ovaj rat i propagandni i Ukrajina ga je dobila u tom smislu. Mi predodžbu što se doista događa u Ukrajini formiramo, temeljem onih informacija koje Ukrajina šalje - naglasio je Kovačević.

Dodaje kako je način na koji je Rusija htjela ostvariti svoje interese je neprihvatljiv. - Rusija je u pravu kada kritizira imperijalističku politiku Zapada, ali ono što Rusija želi nije obrana od tog imperijalizma, nego pravo da i Rusija bude imperijalna sila, a to ona više nije - ističe Kovačević.

Ustav SSSR-a, koji je promijenjen u vrijeme Mihaela Gorbačova, omogućavao je svakoj republici da odluči hoće li biti u sastavu SSSR-a. - Referendum u Ukrajini je održan 1991. i građani su se odlučili za samostalnost u demokratskom okrilju. Ovi referendumi koje je Rusija provela su napravljeni pod okupacijom i rezultat tih referenduma ne može se gledati kao vjerodostojan - naglasio je Kovačević.