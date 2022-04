Obrazloženje presude

Detalji zločina iz 1999. koji još nije riješen: Tragovi krvi povezuju Basu s ubojstvom kontroverznog bankara

Spomenuti tragovi krvi detaljno su analizirani kao jedan od odlučujućih dokaza u pisanom obrazloženju nepravomoćne presude Basi, te se navodi da je utvrđeno da svi tragovi krvi koji su nađeni pripadaju upravo Basi. Taj je dokaz, navodi se u pisanom obrazloženju, doveden u korelaciju s iskazima svjedoka, ali i s Basinom obranom, u kojoj je on poricao Dedićevo ubojstvo, no nije sporio da je bio na mjestu ubojstva, kao i to da je ondje ranjen.