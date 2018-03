Stier o zabranama: ''Moj stav identičan je stavu rektora Tanjića''

Davor Ivo Stier, saborski zastupnik HDZ-a i politički tajnik te stranke, gostovao je u TV studiju Večernjeg lista. Govorio je o novom statutu HDZ-a, o Istanbulskoj konvenciji i opozivu potpredsjednice Vlade Martine Dalić te o preporukama Vijeća za suočavanje s prošlošću...

Govoreći o novom statutu HDZ-a, Stier je rekao kako smatra da je mudro da ovo rade u trenutku kada su najjači, a ne kada se nalaze u oporbi. Objasnio je kako prema novoj filozofiji žele uključiti članove stranke i otvoriti se prema njima.

– To je potpuno drugi koncept – kazao je Stier te poručio da svaki član stranke do 18. ožujka može dati kritike i primjedbe na ove promjene. Poručio je i kako je ovo jedini način da daju pravi odgovor na ''populizam i demagogiju''.

Na pitanje koliko bi jednom predsjedniku odgovaralo da mu članstvo konstruira vrh stranke, Stier je odgovorio: 'Vidjet ćemo kakav je odjek naših članova, ali mislim da je to u svakom slučaju pozitivno, moramo se otvoriti. Nije to samo stvar praćenja trenda ili demokratizacije radi demokratizacije. Pokazalo se, ako otvorite političke institucije, ono što slijedi jest otvaranje ekonomskih institucija i to otvara prostor za razvoj. To je ključ razvoja, otvoriti prostor da građani, u ovom slučaju naši članovi, mogu izravnije sudjelovati. Mislim da to možda traži veću sposobnost vođenja stranke – rekao je Stier.

Smatra da će kvaliteta odluka biti bolja ako će se više gledati na to kako te odluke vide birači, a ne šef.

Koliko će to sve biti obvezujuće, a ne kao mogućnost da se provede?

– Ideja jest da se ide sa statutom koji će se implementirati. U nekim situacijama ne možete sve primijeniti – rekao je Stier i dodao kako nije samo ideja da se stvori mogućnost.

Što će sve ući u statut?

– Bila je mudra odluka predsjedništva da se omogući da u ovoj fazi izađe na vidjelo i da to bude pod 'screeningom' naših organizacija i članova. Ako se kaže da smo negdje otišli predaleko, vidjet ćemo što će biti – rekao je Stier.

Dodao je kako će vidjeti koji je bio krajnji rezultat te da bi volio da budu hrabriji i odlučniji.

Istanbulska konvencija

U HDZ-u ne postoji suglasje oko ratifikacije. Što mislite, treba li doći u Sabor i ratificirati je?

– Unutar HDZ-a bila su jednom ta tijela na sjednici predsjedništva stranke i odlučeno je da će biti održana tematska sjednica. Činjenica jest da su naši zastupnici u EP-u različito glasovali. Kod nas tek predstoji ta rasprava – rekao je Stier.

– Tu postoje velike razlike u našem društvu. Međutim, ono što nas sve ujedinjuje jest da smo svi za borbu protiv nasilja nad ženama i djevojčicama. Dobar dio onih potpuno nespornih odredbi već smo prenijeli i u nacionalno zakonodavstvo – objasnio je Stier i dodao da se dio odredbi unio u Zakon protiv nasilja u obitelji.

– Mislim da je to način i da ćemo inzistirati na onim stvarima koje nas spajaju, a ne na onome što nas dijeli – rekao je Stier.

– Ideologija je uvijek neki pokušaj da se negira realnost i činjenice i da se stvara neka nova realnost – poručio je Stier i dodao: – Ako kažete da se rodni identitet ne mora složiti s činjenicama, da je netko rođen muško, ali on se definira po rodnom identitetu kao muško, to je ideološki pristup.

Govorio je i o zabrani pozdrava ''Za dom spremni'' i o komunističkim simbolima.

– Po mojem mišljenju bilo bi bolje ići s mjerama edukacije nego sa zabranama. Ako se već ide sa zabranama, onda bi i to trebalo biti pod tim zabranama. Preferirao bih sustav koji ide na edukaciju – rekao je Stier.

– Ne kažem da ove teme nisu važne, ali mislim da te dileme više postoje u nekoj eliti nego što postoje u samom narodu – izjavio je Stier.

Stier je kazao kako je njegov stav identičan kao i stav rektora Hrvatskog katoličkog sveučilišta Željka Tanjića. On je u svojem izdvojenom mišljenju napisao da su neprihvatljivi svi totalitarizmi i da se prema preporuci ne može a priori reći da su simboli komunizma u redu jer su simboli antifašizma. Napisao je i da se, ako se već ide u zabrane, treba zabraniti i te simbole.

– Mislim da je ključna poruka da trebamo imati jasan osuđujući stav prema svakom totalitarizmu – kazao je Stier.