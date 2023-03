Davor Filipović komentirao kritike: 'Još nisam vidio da kočim ako stane neki tramvaj u Zagrebu'

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović obratio se medijima te komentirao aktualne teme. Osvrnuo se na kritike koje u posljednje vrijeme dobiva te istaknuo: "Govori se da blokiramo prodaju Petrokemije, ne znam što nam sve ne imputira".

"Još nisam vidio da kočim ako stane neki tramvaj u Zagrebu. Postoje interesne skupine kojima ne odgovora što osobno radim i što se radi u Ministarstvu. Okarakteriziran sam kao da želim uništiti Petrokemiju. Ja zagovaram nastavak proizvodnje i zadržavanje radnika. Bez ulaganja u modernizaciju, nema ni proizvodnje", kazao je.

"Ide to u dobrom smjeru, vjerujem da ćemo uskoro imati dogovor", istaknuo je, a govoreći o HEP-u, ističe: "Stvari funkcioniraju na najbolji mogući način".

Dotaknuo se i obnovljivih izvora energije. "Ja sam tu 11 mjeseci, to je još jedan problem koji sam naslijedio", naveo je dodao kako će nastaviti raditi na tome.

"Sve što radim, radim u suglasju s premijerom", zaključio je odgovarajući na pitanje ima li podršku premijera Andreja Plenkovića.

"Sve odluke koje donosim koordiniram s premijerom. Zašto netko piše nebuloze, bit će prilike o tome razgovarati. Svima koji puštaju takve laži u javnost mogu reći da sam, dok sam igrao košarku, imao priliku braniti boje sinjskog Alkara. Tamo u dvoranu u Sinju kada uđete ima transparent: 'Neka dođu'. Prema tome, tu sam, branit ću hrvatski državni interes i u budućnosti i raditi sve kako bi naše gospodarstvo išlo prema bolje", navodi.

Govoreći o kretanju cijena, kaže kako je važno da građani budu informirani. "Ono što me posebno veseli, kada usporedite cijelu košaricu proizvoda, u Konzumu, KTC-u i Tommyju došlo je do smanjivanja cijene određenih proizvoda. Prema tome, to je nešto što je dobro i nadam se da će se takav trend nastaviti u budućnosti", rekao je.

Na pitanje o povećanju cijene mlijeka, kaže kako je predloženo povećanje cijene od 5 centi. "To je mlijeko koje je bilo uključeno u osam proizvoda gdje je ograničena cijena", pojašnjava.

VIDEO Plenković na pitanje bi li uhitio Putina da dođe u RH: Naravno da bi reagirala policija