Izdano žuto upozorenje za veći dio Hrvatske: Sutra stiže novi snijeg, moguća i grmljavinska nevremena

Današnji dan treba bi proći bez oborina te se u većini Hrvatske tijekom poslijepodneva očekuju i sunčana razdoblja. Na Jadranu će biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, no još će u prvom dijelu dana na jugu biti oblačnije uz mjestimice malo kiše.

Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku ponegdje i zapadni. Na Jadranu ujutro slaba i umjerena bura, potom sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Krajem dana će okrenuti na jugo. Najviša dnevna temperatura zraka na kopnu uglavnom između 4 i 9, na Jadranu od 13 do 17 °C.

Sutra će prevladavati oblačno, kišovito i vjetrovito. Mjestimice će na Jadranu i u predjelima uz Jadran biti i obilne kiše. Navečer u gorskim predjelima susnježica i snijeg, javlja DHMZ. Puhat će umjeren do jak istočni i jugoistočni vjetar, a na Jadranu vrlo jako i olujno jugo, na sjevernom dijelu lokalno i istočnjak. Minimalna temperatura zraka od 1 do 4, na Jadranu od 8 do 11, a maksimalna od 7 do 11, na Jadranu od 13 do 17 °C.

Meteoalarm je za sutra izdao upozorenja za veći dio Hrvatske. Za karlovačku i gospićku regiju izdano je žuto upozorenje zbog kiše, vjetra, a u Gorskom kotaru i snijega i poledice.

Za cijeli obalni dio Hrvatske upaljen je pak narančasti meteoalarm zbog mogućih grmljavinskih nevremena, snažnog vjetra te obilne kiše.

Jučer je u dijelovima Hrvatske pao snijeg, a najviše ga je palo na Zavižanu (46 centimetara). U Begovom Razdolju palo je 40 centimetara snijega, u Delnicama 35, a u RC Puntijarka 19 cm.

VIDEO Snijeg i na autocesti