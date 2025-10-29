Naši Portali
PRIPAZITE

Danas je velika akcija policije, dižu se dronovi u cijeloj Hrvatskoj: Evo što će sve snimati

dron
PU Zagrebačka
Maša Ilotić Šuvalić
29.10.2025.
u 07:59

U akciji će sudjelovati maksimalan broj policijskih službenika, uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući i bespilotne letjelice (dronovi) kojima će upravljati posebno osposobljeni policijski službenici.

Policija danas, kao i što je bilo najavljeno, kreće u veliku akciju. Kako su priopćili s ciljem povećanja sigurnosti prometa na cestama i smanjenja posljedica prometnih nesreća, danas od 10 do 16  sati, na području cijele zemlje provest će se preventivno represivna akcija nadzora prometa.

U akciji će sudjelovati maksimalan broj policijskih službenika, uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući i bespilotne letjelice (dronovi) kojima će upravljati posebno osposobljeni policijski službenici. Tijekom akcije policija će posebnu pozornost usmjeriti na sankcioniranje nepropisne brzine, vožnje pod utjecajem alkohola ili droga, nekorištenja sigurnosnog pojasa i dječje sjedalice, nepropisne uporabe mobitela.  Nadzor će biti usmjeren i na vozače mopeda i motocikla. Pomoću dronova, između ostalog, utvrđivat će se i prekršaji poput nekorištenja sigurnosnog pojasa, nepropisne uporabe mobitela, prolaska kroz crveno svjetlo, nepropisnog pretjecanja, nepoštivanja prometnih znakova i dr. 

Policija upozorava da su od početka godine u prometnim nesrećama smrtno stradale 228 osobe, što je 24 osobe više nego u istom razdoblju prošle godine (porast od 11,8 posto). Pozivaju i sve sudionike u prometu na odgovorno ponašanje i dosljedno poštivanje prometnih propisa - kako bi se zaštitio svaki život na našim cestama.

policija dronovi

