Damir Vanđelić: Nova afera na pomolu, hoće li Bačić sutra podnijeti ostavku?

Predsjednik stranke Republika i kandidat za premijera koalicije Fokus Republika Damir Vanđelić objavio je kako je podnio prijavu protiv ministra Branka Bačića vezano uz zakup turističkog zemljišta. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

Hoće li Bačić sutra podnijeti ostavku?

Kako Hrvatska može naći novac za mirovine, za smanjenje poreza, za stanove za mlade?

Tako da počne naplaćivati ono što je sama propisala!

Utvrdili smo da je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (dalje MPGI) pune 3 godine i 9 mjeseci nije naplaćivalo zakup turističkog zemljišta za kampove, naselja i hotele.

U konkretnom slučaju, za kampove, 70 pravnih i privatnih osoba je imalo korist od ne-obavljanja dužnosti od strane službene ili odgovorne osoba i time je drugim pravnim i fizičkim osobama pribavila korist i prouzročila štetu državnom proračunu time da im nije naplaćen zakup zemljišta u kampovima.

VEZANI ČLANCI:

Kampovi su daleko najprofitabilniji turistički proizvod i plaćanje zakupa im je malen trošak jer im je EBITDA oko 50% prihoda, a neto dobit oko 25-30% prihoda. Fantastičan biznis čiji je temelj lokacija i državno zemljište.

Biznis je još bolji kada se ne naplaćuje, kako su to 4 HDZ-ova ministra i propustila učiniti.

Ako znamo da u Hrvatskoj ima 16.332.489 m2 državnog zemljišta u kampovima i da je Uredba propisala početnu cijenu od 2 EUR/m2 onda bi država trebala naplatiti 32.664.978 EUR godišnje ili kroz 3 godine i 9 mjeseci oko 124 milijuna EUR.

To je dio gubitka proračuna koji ova Vlada nadoknađuje zaduživanjem i deficitom proračuna.

U drugoj zemlji, sutra bi Bačić dobio otkaz, a onda bi uslijedila istraga.

Kod nas, s ovakvom kriminalnom hobotnicom i narodom koji je ili u strahu ili misli da će dobiti dio kolača od iste hobotnice - moguće je da se neće dogoditi ništa.

Vidjet ćemo je li Hrvatska svjesna da treba promjenu već prema rezultatima ovih parlamentarnih izbora.

Mi smo kaznenu prijavu pripremili i poslali u DORH.

To je i naša zakonska obveza.

Ovim nečinjenjem izgleda da su beneficirale i neke osobe povezane s ministrima u Vladi.

Evo detalja.

Od 4. veljače 2024. istražujemo naplatu naknada za zakup zemljišta u kampovima i turističkim naseljima jer se moglo predvidjeti da je naplata tih najmova smanjena.

Svedena je na oko 450.000 EUR/godišnje.

Tu zahvaljujem platformi https://imamopravoznati.org.

Odmah nakon naših pitanja, 8. i 9. veljače je MPGI donijelo Uredbu o cijenama koja je skoro 4 godine nedostajala.

Očito smo ih "piknuli".

Priznali su da nisu naplaćivali za 70 kampova jer nisu donijeli Uredbu.

Nakon natezanja dva i pola mjeseca, još nemamo dovoljno podataka za precizne izračune (Uredba ima i neke očito izlobirane limite od 4% prihoda koje bi trebalo ukinuti) i kome je koliko oprošteno, no, temeljem zaprimljenih odgovora od MPGI, procjenjujemo da je oko 6 do 20 milijuna EUR završilo kod privatnih tvrtki i osoba.

Kako se to moglo spriječiti:

1) Sređen registar imovine. Danas je, iako tvrde da ga imaju, katastrofalno loš i nekompletan.

2) Otvoreni registar ugovora o zakupu, koncesiji, pravu građenja sve državne imovine i ugovore i pregledne tablice.

3) Poseban pregled nelikvidne imovine koja se ili ne koristi ili nema naplate. Tu leži potencijal ili kriminal.

4) Sustave kontrole i prihoda i rashoda proračuna. Kako to da MPGI ili Ministarstvo pravosuđa nije primijetilo da se potrebne Uredbe nisu donijele, da Ministarstvo financija nije uočilo da im nedostaje prihod_ Kako to da MPGI spava oko te Uredbe_