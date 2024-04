Damir Kajin: IDS se ne treba povoditi za Rijekama pravde, ljudski me vrijeđa Milanovićev udar na Ustav

Damir Kajin, nekada član IDS-a, saborski zastupnik, danas gradonačelnik Buzeta, kaže da je očekivao da će HDZ i IDS dobiti više mandata u 8. izbornoj jedinici jer su to svojim radom i zaslužili, dok je razočaran brojem glasova koje je dobio SDP u 8. izbornoj jedinici jer oni, kaže Kajin, nisu radili ništa, pa nisu uopće zaslužili mandate iz Istre.

- No to je logika glasovanja u Istri još od 2000. godine. IDS je potreban Istri, ne bih htio da dođe do nekih potresa nakon ovih rezultata u stranci, već da ostanu skupa, kompaktni, jer IDS čekaju i važni lokalni izbori. IDS bi sada trebao voditi politiku prema centralnoj vladi u kojoj štiti interese Istre, ne se povoditi za Rijekama pravde, već razgovarati sa svima, istaknuti ono što je dobro i tada neće imati problema komunicirati s članstvom. Moram reći i to da je u ovoj kampanji najkorumpiranija lista u 8. izbornoj jedinici bila upravo ona koju je vodio Peđa Grbin – kazao je Kajin.

On se nada da će se kroz novu Vladu osigurati gospodarska stabilnost koju Hrvatska sada ima i koju Rijeke pravde i njeni sateliti ne bi mogle osigurati niti sačuvati. Podsjetio je da se u Hrvatskoj gradi kao nikada prije, stopa nezaposlenost je najmanja, cijena nafte niska, plaće u državnim i lokalnim službama na razini plaća u Sloveniji, kamate nikada manje, te da to neće trajati zauvijek.

- Nevjerojatno je i ljudski me vrijeđa drskost udara na Ustav od strane predsjednika kojemu smo svjedočili u kampanji. Mislim da su IDS i HDZ, barem u Istri, vodili kulturnu politiku i nisu vraćali istom mjerom na prozivke SDP-ovaca i Rijeka pravde, a mogli su. Dakle, smatram da su HDZ i IDS ukupno na parlamentarnim izborima zaslužili i trebali dobiti više mandata, a za novi saziv Sabora želim da bude složen kao nekada, do 2015. godine, kada se nije vrijeđalo, nije se išlo na osobnu razinu, nije se uplitala obitelj, već se polemiziralo, ali su svi ostali ljudi i međusobno u dobrim odnosima – zaključio je Damir Kajin.

