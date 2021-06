Da nemamo vatrene, trebalo bi ih izmisliti da Hrvati barem nakratko budu važni

Da se nije opteretila velikim uspjesima na prethodnim međunarodnim natjecanjima, Hrvatska je mogla mirne duše proglasiti uspjehom već to što se kvalificirala na europsko prvenstvo. Prolaz u daljnje natjecanje bio bi bonus. No, Hrvati su odavno izgubili osjećaj skromnosti u nogometu: poslije jedne pobjede, svi odjednom traže više, i preporođeni igrači, koji su se do treće utakmice kretali kao da ih trenira Silvano Hrelja, i probuđeni navijači, koji vjeruju da je pronađena izgubljena formula sportske ljubavi.