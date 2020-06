Croatia Airlines želi Ljubljanu povezivati s ostalom Europom

Slovenija je u rujnu prošle godine ostala bez svog nacionalnog avioprijevoznika, kada je Adria Airways zbog teške financijske situacije obustavila sve svoje letove i na kraju završila u stečaju. Propast Adrije otvorio je prostor za druge aviokompanije na ljubljanskom aerodromu na kojem je 50 posto od ukupno 1,9 milijuna putnika letjelo sada propalom slovenskom aviokompanijom.

Još nema dogovora

Adria je u svojoj floti imala 21 zrakoplov, letjela je na 25 destinacija i u 2018. prevezla je 1,23 milijuna putnika. A svoju priliku za uđe na slovensko tržište i Ljubljanu poveže s drugim europskim destinacijama vidi i Croatia Airlines u kojoj su nam potvrdili da su zainteresirani za otvaranje svoje baze na aerodromu Jože Pučnik.

– Croatia Airlines potencijalno je zainteresirana za uspostavljanje letova iz Zračne luke Ljubljana kako bi putnicima iz Slovenije omogućila zračnu povezanost s europskim odredištima. U tom kontekstu održan je inicijalni sastanak s predstavnicima slovenskog Ministarstva za infrastrukturu te ZL-a Ljubljana kako bi se razmotrili svi uvjeti pod kojima bi se, eventualno, mogao uspostaviti redoviti promet, no zasad ništa konkretno nije dogovoreno – kazali su nam u Croatiji Airlines.

Ljubljanskim aerodromom inače upravljanja njemački Fraport, a nakon propasti Adrije dobar dio putnika s tog aerodroma preusmjeren je na druge zračne luke u susjedstvu, pa tako i na ZL Franjo Tuđman. CA u svojoj floti ima 12 zrakoplova, šest Dasheva i šest Airbusova, a ove godine planirala je proširiti i flotu i broj destinacija. No pandemija koronavirusa poremetila je te planove.

U CA tako su nam kazali da su otkazali najam dodatnog zrakoplova Dash 8-Q400, koji je u ovogodišnjoj turističkoj sezoni bio planiran kao podrška za slučajeve neplaniranih poremećaja u prometu. Otkazan je i kratkoročni najam jednog zrakoplova CRJ1000 španjolskog avioprijevoznika Air Nostrum. No dolazak dodatnog Airbusa 319 na temelju dugoročnog najma nisu mogli otkazati. Navode da je proces njegova preuzimanja počeo još lani pa je tako sedmi Airbus u njihovoj floti preuzet u svibnju ove godine.

No u Croatia Airlinesu navode da je za taj avion aneksom ugovora definirano da se za razdoblje do 28. ožujka 2021. najam plaća na osnovi PBH (Power by the Hour) ako se zrakoplov bude koristio, a istekom tog razdoblja umanjuje se dogovoreni fiksni mjesečni trošak najma za 10 posto za 2021. te 2022. Inače, dio Croatijine flote je u najmu kao i dio motora. U toj kompaniji kažu da su od ukupno 13 ugovora o najmu aviona i motora, zasad postigli dogovor s 11 najmodavaca o smanjenju mjesečnog leasinga uz primjenu PBH obračuna ili o privremenom smanjenju/neplaćanju rata najmova. Tako je, vele, trenutačno ostvarena ušteda po ovoj kategoriji veća od tri milijuna kuna.

Pad prihoda od 95 posto

U CA procjenjuju se da će ove godine prevesti oko 50 posto putnika manje u odnosu na prethodnu godinu, kad su zabilježili 2,17 milijuna putnika. Navode da su tijekom travnja i svibnja ove godine imali pad prihoda od 95 posto. Međunarodna udruga zračnih prijevoznika (IATA) procjenjuje da će u 2020. potražnja za uslugama zračnog prijevoza pasti za 48 posto u odnosu na 2019., dok će se prihodi od prijevoza putnika smanjiti za 314 milijardi dolara odnosno 55 posto u odnosu na 2019., kažu u CA.