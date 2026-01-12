Naši Portali
RJEŠAVANJE OTVORENOG PITANJA

Crna Gora naučila lekciju: Prihvaća Povjerenstvo za povrat broda Jadran

Autor
Sandra Veljković
12.01.2026.
u 09:14

Umjesto rasprave o terminologiji, Podgorica fokus prebacuje na proces, naglašavajući da su razgovore zamišljali kao posao ekspertskih komisija, ali da su svjesni da se hrvatska strana odlučila za drukčiji pristup

Kad je Hrvatska osnovala Povjerenstvo za povrat školskog broda Jadran, kako bi riješila još jedno od otvorenih pitanja s Crnom Gorom, i to izravnim razgovorima, jednom riječju je označila svoju političku poziciju. "Povrat" nesumnjivo implicira namjeru te ishod, što je u skladu s političkom linijom Hrvatske. No, kad je dio crnogorskih političkih stranaka, onih prosrpskih, vidio tu riječ i poruku, oštro je reagirao na "unaprijed odlučeno pitanje". Crnogorska je vlada pak ostala mirna i samo najavila da će, u skladu s dogovorom s Hrvatskom osnovati svoju komisiju za školski brod Jadran, bez reakcije na riječ "povrat". Pregovori još nisu započeli, ali ovako, na prvu, može izgledati da se uopće ne vode o istom predmetu. I to puno govori o vladi Crne Gore koja sada svjesno bira izbjegavanje zaoštravanje odnosa i političkog sukoba u trenutku kada Hrvatska u Bruxellesu drži jednu od ključnih poluga utjecaja na njihov europski put. Reakciju na razliku u nazivima komisija istodobno pokazuje i unutarnju liniju razdvajanja u Crnoj Gori: Vlada izbjegava zaoštravanje sa Zagrebom, dio političkih aktera, prvenstveno prosrpskih, otvoreno gradi konfrontacijsku poziciju, pretvarajući Jadran u simbol šireg političkog narativa.

Ključne riječi
povrat Brod Jadran Crna Gora

