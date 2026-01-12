Crna Gora naučila lekciju: Prihvaća Povjerenstvo za povrat broda Jadran

Kad je Hrvatska osnovala Povjerenstvo za povrat školskog broda Jadran, kako bi riješila još jedno od otvorenih pitanja s Crnom Gorom, i to izravnim razgovorima, jednom riječju je označila svoju političku poziciju. "Povrat" nesumnjivo implicira namjeru te ishod, što je u skladu s političkom linijom Hrvatske. No, kad je dio crnogorskih političkih stranaka, onih prosrpskih, vidio tu riječ i poruku, oštro je reagirao na "unaprijed odlučeno pitanje". Crnogorska je vlada pak ostala mirna i samo najavila da će, u skladu s dogovorom s Hrvatskom osnovati svoju komisiju za školski brod Jadran, bez reakcije na riječ "povrat". Pregovori još nisu započeli, ali ovako, na prvu, može izgledati da se uopće ne vode o istom predmetu. I to puno govori o vladi Crne Gore koja sada svjesno bira izbjegavanje zaoštravanje odnosa i političkog sukoba u trenutku kada Hrvatska u Bruxellesu drži jednu od ključnih poluga utjecaja na njihov europski put. Reakciju na razliku u nazivima komisija istodobno pokazuje i unutarnju liniju razdvajanja u Crnoj Gori: Vlada izbjegava zaoštravanje sa Zagrebom, dio političkih aktera, prvenstveno prosrpskih, otvoreno gradi konfrontacijsku poziciju, pretvarajući Jadran u simbol šireg političkog narativa.