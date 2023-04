Crkva mora protiv struje, država ne pripada političarima

Preuzevši stoljetni pastirski štap zagrebačkih biskupa, mons. Dražen Kutleša postao je nasljednikom kardinala Alojzija Stepinca i kardinala Franje Kuharića. Sam je mons. Kutleša osjetio potrebu to istaknuti u subotu u svojoj prvoj propovijedi kao zagrebački nadbiskup kad je rekao da upire "svoj pogled u dvojicu svjedoka, uzore biskupskog služenja, u bl. Alojzija Stepinca i kardinala Franju Kuharića". A "providnost je htjela da upravo na rođendan Sluge Božjega kardinala Franje Kuharića budem imenovan zagrebačkim nadbiskupom", kako je rekao.

Katoličkoj crkvi u Hrvatskoj to je veliki znak jer su Stepinac i Kuharić bili duhovne i nacionalne vertikale, svaki u svoje vrijeme. Bilo je to vrijeme komunizma, tj. nijekanja vjere i njezina zatiranja te je vjera mogla opstati samo ako je bila autentična, neprijetvorna i razgovijetna.

Mons. Kutleša zazvao je upravo duh toga vremena kada je pozvao vjernike Zagrebačke nadbiskupije i cijele Hrvatske da u njegovu "molitvu da mi u dio padne obilje duha koji su imala ova dva svijetla uzora naše Crkve" te da mu "Gospodin udijeli milost vodstva postojanošću i čvrstoćom čiste savjesti kardinala Stepinca i blagom ljubavlju kardinala Kuharića".

Novi lider Crkve u Hrvatskoj

Nakon tih riječi očigledno je da je Katolička crkva u Hrvatskoj dobila novoga lidera Stepinčeva i Kuharićeva kova. Kutleša je to potkrijepio analizom današnjega stanja u svijetu rekavši kako se "čovječanstvo svakim danom sve više otklanja od izgradnje mirnijeg i boljeg svijeta, razdiru nas ratovi, podjele i teško premostiva suparništva", a "ideologije koje apsolutiziraju slobodu bez odgovornosti, osnažene idejama stalnog napretka tehnike i medicine te obećanja ekonomskog blagostanja, ostavljaju duboku gorčinu i razočaranje u srcu čovjeka".

– Izmoreni smo jer i dalje postoje razni oblici iskorištavanja, nasilja i nepravdi u društvu. Uz to, umjesto da smo svakoga dana sve više odgovorno slobodni, postajemo sve više robovi raznih ovisnosti, tehničkih pomagala, medijskih napisa i ljudskih mišljenja – rekao je mons. Kutleša u svojoj prvoj propovijedi. Otvoreno je priznao kako među nama, u Crkvi i društvu, nerijetko vlada podijeljenost, gubitak povjerenja, želja za vlašću i moći.

– To nije Isusov put, stoga to ne smije biti ni put njegovih najbližih. Mi se ne smijemo voditi duhom svijeta. Dragi svećenici i dragi vjernici, usudite se ići protiv struje našeg dekadentnog društva. Za nas kršćane protivan smjer nije neko mjesto. Nama je to jedna osoba: Isus Krist, naš Gospodin, naš Bog i naš Otkupitelj – poručio je mons. Kutleša, citirajući konzervativnog kardinala Roberta Saraha, što zacijelo nije bio slučajan odabir. Budući da je preuzimanje pastirskoga štapa zapalo u subotu na svetkovinu Katarine Sijenske, mons. Kutleša citirao ju je u dijelu u kojemu je "zemaljske poglavare ustrajno podsjećala da ne mogu vladati kao da je država njihovo "vlasništvo" znajući da će Bogu morati polagati račun za svoje upravljanje".

– Pozivala ih je da podupiru "svetu i istinsku pravednost" i da postanu "očevi siromaha". Obavljanje državničkih poslova ne može se odvojiti od činjenja djela ljubavi, što je duša osobnoga života i političke odgovornosti – rekao je mons. Kutleša i dodao da se s istom snagom Katarina obraćala crkvenim službenicima svih položaja, tražeći od njih najstrožu dosljednost i najsavjesniju čestitost u osobnom životu i dušobrižničkom služenju te da je upečatljiv i nesputan, moćan i prodoran ton kojim je opominjala svećenike, biskupe i kardinale.

Sekularizacija i ateizacija društva

Kutleša je na taj način poslao izravnu poruku državnim vlastima, ali i crkvenim strukturama. S druge strane, dodao je kako su pred zagrebačkom Crkvom mnogi izazovi. – Materijalna obnova potresom oštećene katedrale i drugih crkava zasigurno je jedan od bitnih ciljeva. No, još više, pred nama stoji izazov rasplamsavanja evangelizacijskog žara kao temeljnog i cjelokupnog djelovanja Crkve. Moramo biti svjesni činjenice da je bespoštedna sekularizacija i ateizacija društva uvelike zahvatila i naš narod te u njemu stvara prije svega duhovnu, moralnu, a onda i antropološku krizu koja nagriza stabilnost obiteljskih odnosa, a time i same temelje društvenoga i crkvenoga života – poručio je u svojoj prvoj poruci novi zagrebački nadbiskup.