Crkva i nevjernike pita je li konzervativna i nacionalistička

Pridonosi li Katolička crkva u Hrvatskoj stvaranju konzervativnijeg društva, pomaže li svima bez obzira na to jesu li njezini pripadnici, je li previše nacionalistički orijentirana te miješa li se u stvari koje je se ne tiču, dio je pitanja koje je jučer Dubrovačka biskupija na svojim službenim internetskim stranicama uputila osobama koje nisu vjernici, u sklopu sinodalnog upitnika za Sinodu 2021.-2023.

Dakako, na prvome mjestu upitnik je za vjernike i katolike Dubrovačke biskupije, on je prvi dio faze sinodalnog savjetovanja koji će se u obliku anonimnog anketnog listića moći ispunjavati na internetu do kraja travnja. U tiskanom obliku bit će dostupan u župama do kraja veljače.

"U drugoj i trećoj fazi predviđenoj za veljaču, ožujak i travanj održat će se susreti, tj. savjetovanja po župama, institucijama i raznim organizacijama, dok će završna treća faza biti zasjedanje skupštine i izrada izvješća", kažu u Dubrovačkoj biskupiji podsjećajući kako je Crkva početkom listopada 2021. započela XVI. Opću redovnu skupštinu biskupske sinode "Za sinodalnu Crkvu: zajedništvo, sudjelovanje i poslanje". Vjernici, ali i ostali upitniku mogu pristupiti upisujući svoje podatke iz elektroničke pošte te zatim odgovoriti na pitanja.

"Papa Franjo pozvao je cijelu Crkvu na sinodalni hod kako bismo ojačali zajedništvo i sudjelovanje u zajedničkom poslanju. Svojim savjetima, iskustvima i očekivanjima svaki je vjernik pozvan pridonijeti obnovi Crkve i razvijanju sinodalnog načina života", kažu u Dubrovačkoj biskupiji dodajući kako će biskupska etapa sinodalnog puta trajati do lipnja ove godine.

