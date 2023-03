Čolak i Opačak po treći put sjeli na optuženičku klupu i zanijekali krivnju

Od prometne nesreće u kojoj je izgubljen jedan mladi život prošlo je 13 godina, a cijeli slučaj još nije okončan. Nesreća se dogodila 2010., optužnica je podignuta 2012., slučaj se selio od Karlovca do Zagreba zbog izmjena zakona, presude su donesene, pa ukinute, suđenja su počinjala ponovo...

Tako se u najkraćim crtama može opisati nesreća u kojoj je 2010. na A6 poginula studentica Ivana Obad, a zbog njezine smrti na optuženičku klupu su ponovo sjeli Marin Čolak (39) i Dalibor Opačak (45). Opet, jer je raniju osuđujuću presudu ukinuo Visoki kazneni sud. (VKS)

- Nismo krivi! - kazala su obojica.

Prema optužnici, Čolak i Opačak su se 5. studenog 2010. u 12.20 vozili autocestom A6 u smjeru Zagreb - Rijeka i to protivno odredbama zakona o sigurnosti prometa na cestama jer su vozili brzinom većom od 130 kilometra na sat. Tužiteljstvo u optužnici navodi da je Čolak vozio Ferrari 360 Modenu, a suvozačica mu je bila Ivana Obad. Opačak je vozio Nissan 350Z. Kada su prošli čvor Bosiljevo, Čolak se prema optužnici, kretao lijevim trakom brzinom od 181 km/h, a Opačak desnim trakom brzinom od 205 km/h. U optužnici se navodi da je Čolak počeo prelaziti iz lijevog u desni trak bez da se ranije uvjerio kako to može učiniti na siguran način. Opačak je počeo kočiti, ali nije mogao dovoljno smanjiti brzinu zbog čega je okrznuo prednji lijevi kotač Nissana i zadnji desni kotač Ferrarija. Pokušavajući izbjeći Nissan, izašao je van kolnika na zaustavnu traku, a destabilizirani Ferrari izletio je s ceste, prevrnuo se više puta i zapalio. Ivana Obad je na mjestu poginula.

Ranijom presudom 2021. Čolak, koji je kazao da je donedavno radio u supruginoj autopraonici, a sada je nezaposlen i bez prihoda, bio je nepravomoćno osuđen na dvije godine zatvora, no tu je presudu u srpnju 2022. ukinuo VKS. Opačak koji je naveo da je trgovac koji se bavi prodajom voća i povrća, tom je presudom bio nepravomoćno oslobođen optužbi.

Tijekom ponovljenog suđenja neposredno će se saslušati prometni vještaci Zvonko Ivašić i Tomislav Petrić. Čolakova obrana predložila je i da se napravi rekonstrukcija na mjestu događaja na kojoj bi, uz optuženike, bili prisutni i vještaci, jedina dva neposredna svjedoka nesreće Damir Nakić, suvozač iz Nissana te Ratko Radanov, o čemu će sud odlučiti naknadno.

Kada je VKS ukinuo presudu lani, naveli su da je prvostupanjski sud počinio bitnu povredu odredbi kaznenog postupka jer je "izreka proturječna, a proturječna je i razlozima presude, zbog čega se pobijana presuda ne može ispitati".

Kada je cijela priča počela, slučaj se vodio pred Općinskim sudom u Karlovcu. Koji ništa u spisu nije radio 324 dana, pa je spis premješten na Općinski kazneni sud u Zagrebu, koji je obojicu nepravomoćno bio osudio na po tri godine zatvora. Ta presuda je ukinuta, krajem 2018. počelo je novo suđenje, a onda je do zastoja došlo zbog izmjena Kaznenog zakona jer se promijenila nadležnost. Odnosno prometne nesreće sa smrtnim posljedicama su prešle s općinskih u nadležnost županijskih sudova. Spis je tada ponovo vraćen u Karlovac, ovaj put na Županijski sud, no u nekom trenutku je odlukom Vrhovnog suda delegiran na Županijski sud u Zagrebu. A onda su došli COVID i potres, suđenja su se otežano odvijala, pa se sve razvuklo do 2021. kada je donesena nova presuda. No kako je i ona ukinuta, Opačak i Čolak po su po treći put sjeli na optuženičku klupu.

