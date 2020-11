Cjepivo besplatno i neobavezno za rizične skupine

Kao što je to slučaj s cijepljenjem protiv gripe svake godine, i cjepivo protiv virusa SARS-coV-2 ubuduće bit će neobavezno, a besplatno za strateški važne kategorije građana kao i za one rizične. To su zdravstveni djelatnici i zaposleni u domovima socijalne skrbi te kronični bolesnici i osobe starije od 65 godina. U Hrvatskoj oko 1,8 milijuna ljudi spada u osjetljive skupine. Cijepit će obiteljski liječnici, pedijatri i epidemiolozi u zavodima za javno zdravstvo, predviđeno je u nacrtu plana cijepljenja koji su u HZJZ-u napravili. Čim budu poznati logistički elementi distribucije, plan će se finiširati i objaviti.

Cjepivo za Božić

– Spremni smo da nam cjepivo dođe u prosincu, sklopili smo ugovor za skladištenje i distribuciju, sve je to već riješeno i pripreme za prijem cjepiva i cijepljenje su obavljene. Ali, nije vjerojatno da će to ići u prosincu, već vjerojatnije u prvom kvartalu sljedeće godine. Registracija cjepiva nije vjerojatna do Božića – predviđa Krunoslav Capak.

Kaže da smo se na vrijeme pobrinuli da Hrvatska dobije dovoljno cjepiva za više od 50 posto građana (novo cjepivo najvjerojatnije će se davati u dvije doze, kako se ranije komuniciralo).

VIDEO Krunoslav Capak o cjepivima koja stižu u Hrvatsku: "Pobrinuli smo se da osiguramo cjepivo za više od 50 posto stanovnika."

– Ugovorili smo prije više od mjesec dana s Astrazenecom 2,7 milijuna doza i još 900.000 od Johnson&Johnsona, imamo garancije isporuke ako treća faza ispitivanja prođe dobro i cjepivo bude registrirano. Od Pfizera smo naručili milijun doza, ali naša narudžba je išla tek u petak pa ne znamo kako će EU napraviti raspored, jer kad dobiju ukupno naručenu količinu, raspoređuju ugovorenu količinu prema broju stanovnika u svim zemljama – kazao je Capak. Još je nekoliko tvrtki s kojima je EK ugovorio kupnju cjepiva, a eventualni ugovor Hrvatske s tim tvrtkama ovisi o završetku njihova cjepiva.

Astrezeneca je najavila distribuciju svog cjepiva u prosincu i početak cijepljenja u trenutku registracije. Danas su predstavnici Hrvatske s njima komunicirali videolinkom i kako dosadašnji ugovor ne sadrži informacije o učinkovitosti, imunogenosti i nuspojavama cijepljenja, tražimo te informacije, kazao je Capak.

10.000 testiranja dnevno

Capak je danas ponovio kako nam tjedni porast novooboljelih stagnira. U razdoblju od 34. do 36. tjedna pandemije imali smo 80 do 110-postotni rast, dok je u ovom tjednu to 4%, a od prošle srijede 5%. Tzv. R0 u zadnja četiri dana iznosi 0,87, dok je u sedmodnevnom periodu iznosio 1,4. Incidencija je visoka – 772,2 – što nas stavlja u vrh europske ljestvice. Trenutačna je stopa mortaliteta 208/milijun stanovnika po čemu smo u sredini ljestvice EU.

– Hrvatska ima jako dugu tradiciju zdravstvene statistike i HZJZ, kao vrh piramide u javnom zdravstvu, što se tiče prikupljanja podataka i evaluacije stoji iza svakog podatka koji je javno iznesen. Svi podaci su rezultat rada statističke službe i brojnih ljudi koji su se uključili u praćenje koronavirusne epidemije – oštro uzvraća Capak na sve sumnje u usporavanje rasta oboljelih od COVID-19. Najavio je i da će se do kraja tjedna prijeći granica od 10 tisuća testiranja dnevno te da će se na Velesajmu uključiti puno veći kapaciteti testiranja.