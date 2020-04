Karlovačka županija: Čitav Stožer u samoizolaciji zbog 'proboja' virusa

U Karlovačkoj su županiji dvije novooboljele osobe, u odnosu na prethodne dane kada nije bilo novooboljelih, pa sada imamo 27 osoba koje se liječe od koronavirusa.

- Jedna je ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, a druga osoba je bliski kontakt već oboljele osobe koja je bila u samoizolaciji. Moramo spomenuti i dodatne 3 osobe koje imaju prijavljeno boravište u Karlovačkoj županiji, a koje su pozitivne. Međutim spomenute 3 osobe nisu za vrijeme inkubacije, niti oboljenja bile u Karlovačkoj županiji već u drugim županijama - stoji u priopćenju Stožera civilne zaštite Karlovačke županije.

Naime, kako smo već naveli, došlo je do proboja koronavirusa među članove Stožera civilne zaštite tako da su svi članovi Stožera u samoizolaciji i bit će podvrgnuti testiranju unutar 48 sati kako bi se vidjelo jesu li i ostali članovi pozitivni na COVID-19.

- Na žalost, moramo Vas obavijestiti da se dogodila situacija koje smo se pribojavali. Članovi Stožera CZ Karlovačke županije svakodnevno su bili najizloženiji mogućnošću zaraze s obzirom na to da su bili na „prvoj crti“ obrane te se dogodio i proboj zaraze u Stožer. Tako Vas moramo obavijestiti da je obolio ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, ujedno i član Stožera CZ Karlovačke županije. Sukladno tome i ozbiljnosti situacije, u samoizolaciju su stavljeni svi članovi Stožera i osobe u bliskom

kontaktu s oboljelom osobom. Svi mi, bit ćemo testirani nakon proteka 48 sati, kao što je to i slučaj sa bilo kojim kontaktom oboljele osobe. S obzirom na to da je i čitavo vodstvo Stožera do daljnjega u samoizolaciji, uključujući i zapovjednika, od današnjeg dana objedinjenu funkciju zapovjednika i načelnika Stožera CZ Karlovačke županije preuzima zamjenica župana Vesna Hajsan-Dolinar. Karlovačku županiju do daljnjega će voditi zamjenica župana Martina Furdek-Hajdin. Započele su se poduzimati propisane protuepidemijske mjere kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti - potpisao je Damir Jelić, zapovjednik Stožera CZ županije koji je i sam od danas u samoizolaciji i ovo mu je, do isteka samoizolacije, zadnji izvješće koje je potpisao kao zapovjednik Stožera, obzirom da tu funkciju, ali i funkciju načelnika, koju je do sada imao Josip Ribar, do daljnjega preuzima njegova dožupanica Vesna Hajsan Dolinar.

Naime, osim Nikše Antice, šefa Hitne službe i župana D. Jelića, u samoizolaciji su i ravnatelj Opće bolnice Karlovac dr. Ervin Jančić, epidemiologinja dr. Biserka Hranilović, načelnik PU karlovačke Darko Bratić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Miroslav Rade, voditeljica karlovačke Ispostave Državnog inspektorata Jadranka Grbinić, županijska pročelnica za zdravstvo Maja Vučinić Knežević, glasnogovornica Ivana Rumenović-Novinić, obzirom da su bili na tiskovnoj u petak te na sastanku Stožera civilne zaštite neposredno prije tiskovne. Iako su se poštivale sve propisane mjere, procedura nalaže da svi oni moraju u samoizolaciju.

VIDEO: Krizni stožer Karlovačke županije