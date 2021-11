Cilj je da Zaklada Ana Rukavina preraste u mali hrvatski Nobel

Zaklada Ana Rukavina već je spasila 142 života

Zahvaljujući proširenom Hrvatskom registru dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica i plemenitim ljudima koji su se odlučili pridružiti kako bi pomogli oboljelim osobama, 142 oboljele osobe dobile su nadu za život. Upravo zato je i osnovana Zaklada Ana Rukavina – zbog svih oboljelih koji čekaju svoju priliku za život, priliku da ostanu uz svoje najmilije.

To je bila Anina velika želja te unatoč velikom i neopisivom gubitku, to je ono što me veseli i zbog čega znam da Anin prerani odlazak nije bio uzaludan. I ove godine, u suradnji s našim medijskim partnerom Novom TV, održavamo humanitarni koncert i akciju Želim život, kojom će se prikupljati sredstva za daljnji rad Zaklade. Kao i prošle godine, zbog epidemiološke situacije nećemo moći održati tradicionalni božićni koncert, ali emitirat ćemo ga na Novoj TV u subotu 18. prosinca, a otvaramo i humanitarni broj 060 9000. Cijena poziva iznosit će 5 kn (+ PDV).