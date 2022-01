Čeka se novi šef najvećeg suda i presuda Lovrić Merzel

Iza najvećeg suda u Hrvatskoj, zagrebačkog Županijskog suda, druga je izrazito turbulentna godina, a i 2022. mogla bi se nastaviti u istom tonu. Jer zagrebački Županijski sud ima podosta problema, počevši od toga da su ga devastirali potresi u ožujku i prosincu 2020. preko toga da je još uvijek raseljen na više lokacija što otežava održavanje rasprava, pogotovo u uvjetima pandemije COVID-19. Svemu ne pomaže ni to što sud već godinu dana nema predsjednika pa tu funkciju kao v.d. obavlja sudac Vjeran Blažeković.

Razlog tome je što je prvi prošlogodišnji natječaj za predsjednika zagrebačkog Županijskog suda poništen, a drugi još nije okončan jer se jedan od sudaca koji se javio na taj natječaj žalio. A dok se ta žalba ne razriješi Državno sudbeno vijeće (DSV) ne može nastaviti s procedurom izbora, pa kako sada stvari stoje teško da će se novi predsjednik(ca) najvećeg suda u zemlji znati prije polovine 2022.

Nazire se kraj i za Agram

Što se tiče velikih sudskih procesa, pogotovo onih s VIP optuženicima, trenutačno su najpoznatije “zvijezde” zagrebačkog Županijskog suda Marina Lovrić Merzel, bivša SDP-ova županica, te optuženici iz afere Agram, predvođeni poduzetnikom Petrom Pripuzom. U oba ta slučaju suđenja su počela 2018. te im se polako nazire kraj.

Naime, u oba slučaja došlo se do obrana, s time da su Marina Lovrić Merzel i njezini suoptuženici iznijeli obrane, dok je u aferi Agram to učinila polovina optuženika. A to znači da će, ne bude li nadopune dokaznih postupaka, uslijediti završni govori i objave nepravomoćnih presuda, što bi realno bilo očekivati do proljeća.

Istodobno s aferom Agram na zagrebačkom Županijskom sudu vodi se još nekoliko postupaka bliskim suradnicima Milana Bandića, preminulog zagrebačkog gradonačelnika. Riječ je o aferama Čistoća, Bundekfest, Pročistač i Suhi led, od kojih bi barem dio do konca godine trebao biti okončan nepravomoćnim presudama.

Iako se očekivalo da bi 2022. moglo početi suđenje za Agrokor, teško da će se to dogoditi nakon što je sud nedavno DORH-u dao godinu dana da popravi optužnicu koju je povukao. Optužnica za aferu Agrokor upala je u probleme jer obrana smatra da je financijsko vještačenje nezakonit dokaz, a da za DORH stvar bude gora, u međuvremenu je uhićena i Mirela Alerić Puklin, jedna od tužiteljica koja je radila na optužnici.

U sličnim problemima je i optužnica za akciju Tebra koja se bavi skupinom optuženom za krijumčarenje 16 tona marihuane. Iako je ta optužnica podignuta prije dvije godine, ni ona nije potvrđena. A hoće li tijekom 2022. na zagrebački Županijski sud doći još VIP optužnica ovisi prije svega o USKOK-u, koji trenutačno vodi nekoliko visokoprofiliranih istraga. Među ostalim radi se o istragama u aferama Janaf, Vjetroelektrane te istragama optužbi Zdravka Mamića protiv trojice sudaca Županijskog suda u Osijeku.

Prva optužnica EPPO-a u RH

U aferi Janaf glavna zvijezda je Dragan Kovačević, osumnjičen za primanje dva milijuna kuna mita, a suosumnjičeni su, među ostalim, Vinko Grgić i Dražen Barišić. Prvi je još gradonačelnik Nove Gradiške, doduše ne kao SDP-ov, već kao nezavisni, dok drugi više nije HDZ-ov gradonačelnik Velike Gorice. Ta je istraga pokrenuta u rujnu 2020. te bi uskoro trebala biti okončana podizanjem optužnice. Dio tog spisa preuzeo je i Ured europskog javnog tužitelja (EPPO), pa se može očekivati da tijekom 2022. i oni podignu svoju prvu optužnicu pred hrvatskim sudovima.

Što se tiče afere Vjetroelektrane, tamo je uz Josipu Rimac, bivšu državnu tajnicu HDZ-a, osumnjičeno više osoba, a istraga je pokrenuta u svibnju 2020., pa bi i ona uskoro trebala biti okončana. Prema neslužbenim informacijama, ta bi afera mogla rezultirati čak dvjema optužnicama; jednom koja će se baviti nezakonitim zapošljavanjem i drugom koja će se baviti zloporabama oko projekta Vjetroelektrane. No ako optužnice i budu uskoro podignute, teško da će, sukladno praksi koja je uspostavljena, postati pravomoćne do kraja godine. Isto vrijedi i za slučaj osječkih sudaca koje je Mamić iz sigurnosti BiH optužio za uzimanje mita. Pogotovo što se ta priča razgranala na, zasad, dvije istrage.