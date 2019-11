Časne sestre otišle na misionarsko putovanje u Afriku pa se kući vratile – trudne

Katolička crkva pokrenula je istragu nakon što su se dvije časne sestre iz misije u Africi vratile – trudne.

Dvije žene, koje pripadaju različitim redovima na Siciliji, očekuju dijete unatoč tome što su se zavjetovale na čednost.

Jedna od njih otkrila je kako je nekoliko tjedana trudna dok je druga trudnoću otkrila nakon što se žalila na bolove u trbuhu, piše Daily Mail.

Prema talijanskoj agenciji ANSA, jedna od sestara, u dobi od 34 godine, doznala je za trudnoću nakon što je otišla u bolnicu zbog bolova u trbuhu. Ona je bila u službi u samostanu na planinskom lancu Nebrodi, no prebačena je u grad Palermo, gdje se priprema za rođenje djeteta.

U drugom slučaju sestra koja je inače s Madagaskara otkrila je da je nekoliko tjedana trudna nakon što se vratila u Italiju.

– Čini se da su obje žene tijekom povratka u svoju rodnu zemlju imale spolne odnose. Pokrenuta je istraga jer su obje prekršile pravila o čednosti, no dobrobit njihove djece je najbitnija – rekao je izvor iz Vatikana.

Inače, papa Franjo ranije ove godine rekao je kako su mnoge časne sestre seksualno zlostavljane te da je to veliki problem. U ova dva slučaja ne zna se još je li riječ o zlostavljanju ili su sestre same to željele.