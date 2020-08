Capak o kažnjavanju ljudi zbog nepridržavanja mjera: 'Polako, ima vremena'

Hoće li se dolaskom jeseni vratiti teži oblici bolesti COVID-19 ili će klinička slika ostati relativno benigna?

Može li se umjerenim mjerama bez zatvaranja gospodarstva i karantene u zimskim mjesecima postići dovoljno dobar učinak u sprječavanju širenja zaraze? Treba li pribjeći kaznama za nepoštovanje preventivnih mjera?

O tome su u Otvorenom na HRT-u u ponedjeljak raspravljali ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, pomoćnik ministra unutarnjih poslova i zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske Damir Trut, član Znanstvenog vijeća Vlade RH za borbu protiv koronavirusa Ozren Polašek, predstojnik Klinike za infektologiju KBC Split Ivo Ivić, voditelj Zavoda za kliničku mikorobiologiju i bolničke infekcije u KBC Osijek Domagoj Drenjačević i načelnik Stožera civilne zaštite Istarske županije Dino Kozlevac.

Capak je komentirao pad broja zaraženih i promjenu vremena objava Nacionalnog stožera.

- Smatramo da je zbog obuhvata ovih 24 sata kada većina ljudi radi u jednoj ili dvije smjene, tada radi većina epidemiologa, da trebamo obuhvatiti taj 24-satni period. Ujutro neki rade treću smjenu i noću primaju pacijente pa da do 7.45 imamo približno točnu informaciju što se dogodilo u zadnja 24 sata. Očekujemo da će doći do pada brojki. Turistička sezona sad završava, sad počinje posezona. Dogovorili smo sa županijskim i lokalnim stožerima da usmjere mjere upravo na najveće probleme koje imaju na terenu. Većina stožera nam je uputila zahtjeve za donošenje mjera i Nacionalni stožer tamo gdje smatra da treba podržati stožere odgovara putem odluka - kazao je.

Komentirao je i situaciju s kašnjenjem nalaza nakon testiranja na COVID-19.

- Najveći problem se stvorio na dva mjesta, u jednoj dalmatinskoj županiji koja je ostala bez reagencija pa su slali drugdje na testiranje i u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Grada Zagreba je bila ogromna gužva, a ne možete nikoga odbiti kada dođe uzet test. S druge strane, imali su problem i da su jednu smjenu koja radi u njihovom dijagnostičkom centru trebali slati u samoizolaciju pa se smanjio broj. To se dogodilo preko vikenda pa nismo mogli priskočiti u pomoć. Sustigli smo to da se nalaz dobiva za 24 sata - kazao je Capak.

Polašek je kazao da je rast broja zaraženih rezultat opuštenih mjeseci.

- Može se reći da nam je trebalo malo ljeta nakon one proljetne epizode virusa.Nadam se da ćemo u idućim danima vidjeti smanjenje broja slučajeva jer smo krenuli u preciznije mjere. Dali smo županijskim stožerima priliku da sami kreiraju svoju politiku i da se pokušaju prilagoditi lokalnim uvjetima - kazao je Polašek.

Trut je istaknuo kako nije bilo ishitreno donijeti odluku o pokretanju rada fitness klubova.

- To je procjena epidemiologa da je to prostor iz kojeg je dolazio određen broj zaraženih osoba. Donesena je jedna odluka da se može vratiti djelatnost da se ti objekti dezinficiraju u potpunosti te da se izoliraju osobni treneri - kazao je Trut.

Na pitanje je li se griješilo u koracima, Trut je kazao da se ne bi složio s time.

- Vjerojatno je nešto moglo biti drugačije, ali cijelo vrijeme radimo određeni balans između normalnog stanja, turizma koji zahtijeva opušenost i različite vrste aktivnosti jer turizam nije samo doći na more, leći na plažu nego ima različitih djelatnosti koje smo trebale uklopiti u turističku ponudu te u stožerima napraviti sve da to može funkcionirati. Mislim da smo našli jednu mjeru, vidljivo je iz broja turista koji dolaze u Hrvatsku. Imali smo skoro milijun više stanovnika nego što imamo i to je dodatni element koji se ne računa u cijelom dijelu računanja broja zaraženih i stanja i situacije u državi. Mislim da su sve mjere koje je Stožer donosio bile umjerene i kirurški precizne - kazao je Trut.

Ivić je pojasnio zašto se zauzima za kazne za nepoštivanje mjera.

- Vidjeli ste u drugim zemljama da se potežu takve mjere. Mi u Splitsko-dalmatinskoj imamo najveći broj, ima razloga za to. Zašto nismo postigli isto što i Istra, da se ljudi pridržavaju mjera? Preporuke za cijelu zemlju su bile jasne, ponavljaju se pola godine. Ako se ljudi toga ne pridržavaju treba nešto poduzeti. Inspekcija i kazna - kazao je Ivić.

Capak je odgovorio na pitanje je li došlo vrijeme za kazne.

- Tu je teško naći balans. Mi smo u Stožeru jako puno puta razgovarali o tome je li vrijeme da se apliciraju neke kazne i represivne mjere. Postoji u Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti da sanitarni inspektor kazni nekoga tko se ne pridržava propisanih mjera. Sanitarni inspektori bi mogli upozoravati i naplaćivati kazne za nepridržavanje mjera. U Stožeru smo zauzeli stav da trebamo educirati javnost, uvjeravati ih da su mjere dobre za njih i njihove zdravlje, bolje nego ići represijom jer ona izaziva revolt. Za primjenu represivnih mjera i kažnjavanje uvijek ima vremena - kazao je Capak.