Čak 150.000 kokoši s farme Lukač napušta Hrvatsku, otkriveno gdje će završiti

Sudbina čak 150.000 kokoši farme Lukač na kojoj je otkrivena salmonela krajem rujna je službeno odlučena - sve kokoši zaklat će se u klaonici u Poljskoj.

"U tijeku je otprema kokoši u objekt koji je odobren u državi članici EU-a u skladu sa svim propisima. Cijeli postupak, po planu, trebao bi biti gotov do kraja listopada 2022. godine", kazao je ranije Marijan Lukač, vlasnik tvrtke.

Sada su iz tvrtke za RTL potvrdili kako je šest, sedam šlepera punih kokoši već otišlo za Poljsku, a u iduća će dva tjedna dolaziti po još jedan. Sami su pronašli klaonicu koja je otkupila zaražene kokoši, a ugovorom su se obvezali termički obraditi meso.

Inače, jaja koja se trenutno proizvode od preostalog jata ne stavljaju se na tržište za javnu potrošnju već se označavaju kao jaja "B" klase i provodi se termička obrada tih jaja. To znači da će se to meso ponovno naći u namirnicama koje jedemo, ali će biti termički obrađeno kako ne bi bilo opasno za zdravlje ljudi.

Država će platiti odštetu za svaku kokoš, no nove ne smiju nabaviti sve dok se farma ne isprazni, očisti i dezinficira, a brisevi na opne budu negativni na salmonelu.

Nikom to ne bi poželio

"Uzorci se često uzimaju, ako su kokoši cijepljene svakih osam tjedana. U Njemačkoj je to primjerice dva puta godišnje tako da naši potrošači mogu biti sigurni", kaže vlasnik peradarske firme Dražen Čurila koji je ispričao da provode i još niz mjera da izbjegnu pojavu bolesti na farmi poput presvlačenja pri ulasku u peradarnik.

"Ma nikome to ne bih poželio. prodaja je nešto porasla ali to je zbog ptičje gripe koja hara Europom, tako da je manjak jaja na tržištu već neko vrijeme i nestašica bi i tako došla da se to njima i nije dogodilo", kaže Čurila.

