Čačić: Prozivaju me, a jedini sam župan koji se odriče cijele plaće

Župan Čačić kaže kako su dobili bezuvjetno pozitivno mišljenje revizije, a uvjetno samo po računovodstvenoj reviziji, a da im je revizija u okviru bezuvjetnog mišljenja dala određene sugestije. Jedna od tih sugestija je da bi pravilnik o reprezentaciji trebao biti precizniji što će i poslušati i s čime se slažu.

– Druga primjedba je da službenici dužnosnici nemaju isti tretman po pitanju službenih putovanja. Službenici moraju navesti kuda idu, s kim razgovaraju, podnijeti detaljan izvještaj, a dužnosnici to ne rade. Revizija je to prigovorila iako na to nema pravo jer ja nisam dužan prijavljivati s kim sam bio i što smo razgovarali već gdje ide, kad i opstale opće razloge. To je zatiranje u političku dio priče - kaže Čačić.

Poručuje i da mu je smiješno da se njega sada proziva za troškove reprezentacije, a jedini je župan koji se odriče svoje plaće i živi od mirovine.

– A ni ona nije saborska, odnosno povlaštena na što sam imao pravo jer to nisam tražio – kaže Čačić.

Županijska skupština Varaždinske županije baš je prije desetak dana, kaže, donijela odluku o ovlaštenju župana za dodjeljivanje nagrada i potpora, a koje se pravnim i neprofitnim osobama svake godine dodjeljuju od njegove plaće, plaće župana koje se on odrekao. Naime, Čačić ne prima plaću za profesionalno obavljanje svoje dužnosti, a zbog čega na godinu u proračunu uštedi oko 200 tisuća kuna, a s kojima se potom potiče izvrsnost, obrazovanje deficitarnih zanimanja, razvoj obrazovanja, vrhunske rezultate u sportu, kulturi, umjetnosti i drugim područjima od interesa za Županiju, daju potpore za školovanje, potpore umirovljenicima i druge potpore za socijalnu solidarnost, kao i potpore za ostale potrebe građana.

Najveći iznos nagrade/potpore propisan je za fizičku osobu u iznosu od 10.000,00 kn, a za pravnu osobu 20.000,00 kn, sve u neto iznosu.

Za 2018. godinu Čačić je dodijelio ukupno 17 potpora i šest nagrada u ukupnom iznosu od gotovo 176 tisuća kuna.

Najviše je dobila Udruga udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije ZIPKA i to 20 tisuća kuna za uređenje obiteljske kuće četiriju sestara bez roditeljske skrbi dok je 16 tisuća kuna otišlo Športsko rekreacijskoj udruzi Sudovčina za dovršenje uređenja prostora sportskog objekta.