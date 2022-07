Butković o zatvaranju benzinskih crpki: Izjava je preishitrena

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković komentirao je što će se događati s cijenama u zračnom, pomorskom i cestovnom prometu. Osvrnuo se na najave malih distributera, koji najavljuju zatvaranje 240 benzinskih postaja te se ne slažu s Vladom da imaju dovoljno prihoda.



- Mislim da im u ovom trenutku nije lako, nije lako niti Vladi, niti građanima. Ova odluka o zamrzavanju cijena, moramo se svi skupa nečega i odreći. Išli smo sa zamrzavanjem, "zagrebli" smo u marže i trošarine. Pričekajmo što će se događati na svjetskom tržištu s cijenom barela nafte. U tom smislu mislim da je njihova izjava preishitrena - kazao je Burtković u HRT-ovom Dnevniku.



Osvrnuo se i na poslovanje državnih tvrtki u sektoru prometa i kako će se cijene goriva odraziti na njih. Jadrolinija, Croatia Airlines, Hrvatske željeznice... Hoće li biti poskupljenja karata?



- Imali smo određeno poskupljenje što se tiče javnolinijskog pomorskog prometa. Kada govorimo o željeznici, nije došlo do povećanja, cestarina na autocestama je isto ostala ista. Većeg udara nije bilo, kompenzira se s dobrom turističkom sezonom, putnika ima jako puno. U većem su problemu javnolinijski cestovni prijevoznici. Mislim da možemo s uvođenjem javne usluge, apeliram na sve županije, za što je država osigurala oko 500 milijuna kuna, da ćemo taj dio kompenzirati.

Croatia Airlines je prošlu godinu završila s 290 milijuna kuna gubitka.



- Njezini problemi su bili i prije dolaska korone, zračni prijevoz je doživio najveći udar. CA je prije korone bila gotovo pred finalizacijom i pronalaskom strateškog partnera. Očekujemo da s jednim vraćanjem u normalu će se poslovanje stabilizirati, ali ne u cijelosti. Ostaje problem i finalni cilj pronalaska strateškog partnera. Ako ne uspijemo, država će stati iza toga, kaže.

Video - Pojedine benzinske ostale bez goriva. Trgovci nezadovoljni: Počet ćemo zatvarati.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Pelješki most 26. srpnja konačno će biti pušten u promet.



- Bio sam u petak dolje, sve se završava, ide svome kraju. Mi ćemo otvoriti Pelješki most i dio pristupnih cesta, 25 kilometara. Onaj dio, sedam kilometara ostaje za dovršiti do kraja godine. To je velik dan, spajamo hrvatski teritorij, službeno će biti pušten u promet. Od velikih strateških ciljeva koje ostvaruje Vlada, jedan od tih je i izgradnja Pelješkog mosta. Taj dan je tu, kaže ministar Butković.



S obzirom na turističku sezonu, a pošto stonska obilaznica neće biti gotova, pitanje je hoće li to dovesti do velikih gužvi. Razmišlja li se da se teretni promet ostavi da ide preko Neuma?



- Mi ćemo otvoriti Pelješki most, ostaje nam tada još jedno mjesec dana turističke sezone. Neće tu biti velikih gužvi, velikih problema. Čim dođe rujan, promet će biti manji. No, moramo završiti još sedam kilometara stonske obilaznice, što je isto kompleksan posao. Do kraja godine ćemo imati čitav projekt završen, dodaje.



Dobra vijest iz HŽ-a jest da je krenuo noćni vlak od Osijeka do Splita.



- Nažalost moramo se naučiti na kašnjenja u željeznici, ona nije još na razini na kojoj treba biti, u sljedećih desetak godina ulagat ćemo u željeznice 3,5 milijarde eura. Apeliram na građane, sve one koji koriste željeznicu, da se oboružaju strpljenjem. Desetak godina ćemo raditi glavne koridore, prigradski promet oko Zagreba će se rekonstruirati, a to nažalost u jednom dijelu podrazumijeva i malo kašnjenja, zaključuje.