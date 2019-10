Butković: Neki od koalicijskih partnera imaju nerealne zahtjeve

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je danas kako ne vidi problem u donošenju državnog proračuna za iduću godinu, ali i dodao kako neki od koalicijskih partnera imaju nerealne zahtjeve u zadnjoj godini mandata, čije ispunjenje u Vladi ne mogu obećati.

"Ne vidim problem, razgovaramo sa svima koji čine većinu, neki od njih imaju nerealne zahtjeve u zadnjoj godini mandata, gradnje nekih velikih projekata, što ne možemo obećati. Radimo jako puno, poglavito u mojem resoru i nalazimo rješenja te vjerujem da će biti sve u redu", kazao je Butković prije dolaska na sjednicu Vlade.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Komentirao je i štrajk 600 radnika Đure Đakovića u Slavonskom Brodu zbog neisplate plaća za rujan. Najavili su kako će štrajkati sve dok im se ne isplate plaće ili dok ne dobiju čvrste garancije da će biti isplaćena.

"Ako ljudi nisu dobili plaće, to nije dobro. Đuro Đaković nije predmet u mojem resoru, pa nisam upoznat do kraja. Treba sjesti ministar gospodarstva i vidjet što se da napraviti. Mislim da je to važna tvrtka i treba vidjeti koja su rješenja", rekao je Butković.

Za Đuro Đaković ne treba tražiti krivca, već rješenje

Dodao je kako "kad sve to vidi, ne može isključiti mogućnost da se štrajk pojavi i u drugim tvrtkama". Kazao je kako ne zna tko je kriv za to, ali da i ne treba tražiti krivca, već rješenje.

"Treba sjesti i vidjeti najbolja rješenja. Povećana je minimalna plaća, imamo rast gospodarstva, postoji dobra namjera Vlade da se plaće povećaju. Moramo zajedno sjesti za stol i vidjeti koje su naše mogućnosti", kazao je Butković.

Ističe kako ne zna zašto se sve to događa u zadnjoj godini mandata ove Vlade. "Teško mi je donositi zaključke, trebamo sve to analizirati, ali moramo biti objektivni, i Vlada i oni koji traže povećanje plaća od 15 ili 20 posto, je li to realno ili moguće", naglasio je.

Hrvatska je u najnovijem godišnjem izvješću Svjetske banke o regulativi poslovanja 'Doing Business' zauzela 51. mjesto među ukupno 190 zemalja, što je napredak za sedam mjesta u odnosu na prošlogodišnji plasman.

Ne govori se o pozitivnim stvarima u Hrvatskoj, više o problemima

"Ima vrlo pozitivnih pokazatelja, i pozitivnih stvari u Hrvatskoj, nažalost o njima se puno ne govori, govorimo više o problemima. Svi trebamo biti realni i nalaziti najbolja rješenja, ali objektivno, optimalno. Vlada ne može u zadnjoj godini mandata ulaziti u dodatna zaduženja, u neke dodatne komplikacije, onda ćemo na takvoj ljestvici padati", poručio je ministar.

Smatra da ne postoji pritisak koalicijskih partnera na Vladu.

"Nema tu pritiska, to su razgovori i želje. Svaki saborski zastupnik koji ulazi u zadnju godinu mandata, to je zlatno pravilo, hoće u svoje selo dovesti cestu, prugu, rasvjetu, sve da bi opet bio izabran. To je uvijek tako bilo i bit će", kazao je Butković.

Novinari su ga na ulasku u Vladu pitali je li to kupovanje birača preko novca poreznih obveznika. "To je tako, sve je to u redu, sve je to već viđeno", kratko je odgovorio Butković.