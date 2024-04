Butković Milanoviću: 'Jadno i nisko. A kad već spominješ lukobran, izgradile su ga i tvoje Rijeke pravde'

GAF TJEDNA

Gle onoga što je otvorio bankomat, šaputat će ljudi i upirati na Petryja

Naravno da je to politika, no nije to važno – riječ je o tome da će Petryja ovaj bankomat pratiti kroz cijelu karijeru. Kamo god dođe, na prijam, misu, domjenak, ljudi će se smijuljiti i šaputati