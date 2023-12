Bulj o nesreći u kojoj je stradala djevojčica (9): 'Ja mogu uzet bager i to srušit'

Devetogodišnja djevojčica iz Sinja oporavlja se u splitskoj bolnici nakon što je na nju pao kamen s oronule zgrade za vrijeme orkanske bure. Njezino stanje je stabilno, ali nepromijenjeno, i trenutno je u procesu postupnog buđenja nakon složene neurokirurške operacije.

Incident se dogodio u starom dijelu Sinja, poznatom po brojnim oronulim zgradama koje predstavljaju rizik od urušavanja. Slični problemi s oronulim građevinama prisutni su u mnogim povijesnim jezgrama hrvatskih gradova, piše Dnevnik.hr.

Dušan Milanović Litre, stanovnik Sinja, komentirao je da su obećanja o obnovi starih kuća od strane predstavnika grada ostala neispunjena, te nije siguran postoje li sredstva za takvu obnovu. "Iz priloženog se vidi da su to stare kuće koje treba obnavljat. Bilo je obećanja nekih predstavnika Grada, još uvijek od toga nema ništa je li postoji sredstva za takvo nešto ne znam", rekao je.

Gradonačelnik Sinja, Miro Bulj, izrazio je svoju zabrinutost i odgovornost za ovakve incidente, ističući složenost problema u zaštiti i očuvanju kulturnog naslijeđa u starijim gradskim jezgrama. Bulj je naglasio da iako postoji potreba za akcijom, direktne intervencije poput rušenja zgrada bagerom nisu zakonite i predstavljaju pravni problem.

"Naravno da osjećate tu i odgovornost kad se dogodi poglavito ovaj slučaj, koji je uvjetovat drugim razlozima i padanja stabla i svega. Međutim to je ogroman problem užih jezgri poglavito što je to zaštićeno kulturno dobro. Ja kao gradonačelnik očito mogu uzet bager i to srušit. Međutim to je opet protuzakonito", rekao je gradonačelnik.

VIDEO Djevojčicu ozlijedio kamen koji je pao s krova u Sinju