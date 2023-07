Brutalno premlatili muškarca kod Zadra: "Polumrtvog na podu cipelarilo ga je 10 osoba"

Denni Kelečević (33) zadobio je teške tjelesnke ozljede nakon što ga je, prema pričanju njegova oca, u ponedjeljak u Turnju iscipelarila skupina nepoznatih mladića. Operiran je u bolnici, dok je njegov mlađi brat Michel s lakšim ozljedama uspio pobjeći napadačima. Otac napadnute braće za Index.hr je ispričao kako je njegovim sinovima i njihovom prijatelju iz Švicarske grupa od 15-ak mladića, koji navodni nisu iz Turnja, dobacivala u kafiću.

Kad su u ranim jutarnjim satima krenuli iz kafića, napali su ih s leđa. "Zaletjeli su se prema njima i s leđa su ih pogodili u vratove. Bacili su ih na pod i počeli cipelariti. Moj stariji sin se počeo braniti jer je prije trenirao boks, ali ove kukavice koje su ih napale navodno su uzele stolicu i opalile ga svom snagom po glavi. Pao je u nesvijest i onda su ga na podu nastavili tući nogama. Uz to su ih i opljačkali", ispričao je otac. Mlađi sin dotrčao je u kuću sav uplakan. Otac kaže da je napad vidio i jedan mladić koji je počeo vikati da ne udaraju. Misli da je njegovom sinu upravo on spasio život. "Da nije vikao, oni bi nastavili i vjerojatno bi ga ubili dok je bio u nesvijesti na podu. Do dolaska pomoći napadači su pobjegli", dodao je Darko koji s obitelji inače živi u Švedskoj, a u Turnju imaju kuću.

"U bolnici su ustanovili kako treba na operaciju, a doktor mi je rekao da je deformirana lubanja, morali su mu rezati kost 4x4 centimetra jer mu je to pritiskalo mozak i tu će mu sada biti rupa. Hoće li biti trajnih posljedica, tek ćemo vidjeti", rekao je Darko, koji cijeli događaj smatra pokušajem ubojstva.

"Policijski službenici nastavljaju s kriminalističkim istraživanjem u odnosu na navedeni događaj u kojem je 33-godišnji hrvatski državljanin ozlijeđen te mu je pružena liječnička pomoć u Općoj bolnici u Zadru gdje su mu konstatirane teške tjelesne ozlijede. Do sada provedenim mjerama i radnjama u sklopu kriminalističkog istraživanja, sumnja se da ga je u ponedjeljak, 17. srpnja u ranojutarnjim satima u Turnju fizički napalo nekoliko osoba dok se nalazio u društvu 31-godišnjaka", odgovorili su Indexu iz zadarske policije. Za napadačima se još traga, ali otac kaže da u kafiću i obližnoj vili ima kamera.

"Razumio bih da su se potukli, tada ne bih imao što za reći. Ali da ga polumrtvog na podu cipelari 10 osoba. To je katastrofa, njih treba zatvoriti doživotno", kaže otac.