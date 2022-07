Brojni građani mislili su da se dogodio potres, EMSC: Ovo je karta stotina prijava

Snažan tutanj uznemirio je i uplašio stanovnike Zagreba i okolice jučer oko 12.20 sati. Ispostavilo se da je riječ o testiranju MIG-a koji je probio zvučni zid, no mnogi su prvotno smatrali da se dogodila eksplozija ili - potres. Stotine ljudi tako je podrhtavanje tla prijavilo preko aplikacije Euromediteranskog seizmološkog centra (EMSC).

EMSC je objavio kartu zaprimljenih prijava građana, a na njoj se može vidjeti kako ih je najviše pristiglo iz Zagreba, a potom Velike Gorice i Siska.

Here is the map of these hundreds of felt reports! pic.twitter.com/4UbKkwWXZP