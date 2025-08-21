Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
PREMA PODACIMA UN-A

U Gazi utrostručen broj pothranjenih: Gladuje 100 tisuća djece mlađe od pet godina

Aid packages are airdropped over Gaza, in Deir Al-Balah
Foto: Ramadan Abed/REUTERS
1/4
Autori: Ružica Aščić/Hina, Maša Taušan/Hina
21.08.2025.
u 03:00

zrael je blokirao dostavu humanitarne pomoći i optužio Hamas da preusmjerava zalihe.

Broj pothranjene djece u Pojasu Gaza utrostručio se od ožujka, pokazuju podaci UN-a objavljeni u srijedu. Samo u gradu Gazi, gotovo trećina djece je pothranjena, napisao je na X-u u srijedu Philippe Lazzarini, čelnik Agencije UN-a za pomoć palestinskim izbjeglicama (UNRWA).

"Ovo nije prirodna katastrofa. Ovo je glad koja se može spriječiti, uzrokovana ljudskim djelovanjem", rekao je Lazzarini. Brojevi UNRWA-e temelje se na podacima o približno 100.000 djece ispod dobi od pet godina. UNRWA-i i drugim humanitarnim organizacijama nije dopušteno dostaviti pomoć Gazi već gotovo šest mjeseci.

Agencija je rekla da njihova skladišta u Egiptu i Jordanu sadrže dovoljno namirnica za 6000 teretnih kamiona, sa zalihama koje su dostatne za tri mjeseca. Međunarodni pritisak na Izrael pojačao se zbog katastrofalne humanitarne situacije u Pojasu Gaze. Izrael je blokirao dostavu humanitarne pomoći i optužio Hamas da preusmjerava zalihe.

Prethodno je optužio članove UNRWA-e da su sudjelovali u Hamasovu terorističkom napadu na Izrael 7. listopada 2023. Kontroverzna Humanitarna zaklada za Gazu (GHF), koju podržavaju Izrael i SAD, počela je distribuirati humanitarnu pomoć krajem svibnja umjesto UNRWA-e. Pri podjeli pomoći bilo je mnogo žrtava među Palestincima.

Ključne riječi
humanitarna kriza Glad djeca Gaza

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još