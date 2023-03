Brodska Kuća tambure bit će završena europskim novcem

Zamjenik predsjednika DP-a

Radić: Hoće li Raspudićev novi čelnik HRT-a puštati transrodne crtiće ili će pak pjevati Thompson?

Otkrio je kako se predsjednik DP-a Ivan Penava prije dva mjeseca sastao s Božom Petrovom kako bi započeli pregovore, pozvavši se na matematiku koja danas stoji isto kao i prije četiri godine: +/- dva do tri mandata, što bi značilo da, ukoliko DP i MOST ne uđu u koaliciju, osigurat će HDZ-u pet do šest mandata