Brod krcat kontejnerima blokirao promet Sueskim kanalom: Stotine brodova čeka prolaz

Golemi kontejnerski brod blokirao je Sueski kanal nakon što se nasukao pošto ga je zahvatio nalet vjetra, objavila je u srijedu pomorska kompanija koja njime upravlja, a promet se zaustavio na jednoj od najprometnijih trgovinskim ruta na svijetu.

Objavljena fotografije prikazuje tajvanski brod MV Ever Given dugačak 400 metara a širok 59 kako onemogućava bilo kakav promet kanalom.

