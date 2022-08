Srpska premijerka Plenkoviću: Blokirajte nas, da cijela EU vidi vaše vrijednosti

Sljedeći tjedan bit će točno pola godine, odnosno šest mjeseci otkako su u Srbiji održani parlamentarni izbori. Srbija do ovog trenutka nema niti kandidatkinju/kandidata, a kamoli premijerku/premijera što je prema Ustavu te zemlje i dalje najmoćnija funkcija u zemlji.

Zato Ana Brnabić, osoba koja je do sada sjedila na mjestu premijerke, na Twitteru nastavlja zaoštravati retoriku s Hrvatskom zbog reakcija na podizanje optužnica protiv četvorice hrvatskih pilota. Osvrnula se na Plenkovićevu izjavu da se hrvatskim pilotima neće dogoditi ništa radi srpske optužnice.

Plenković kaže "pilotima se neće dogoditi ništa", pa samo da dopunim da bi informacija koju je pružio bila potpuna - pilotima koji su bombardovali kolonu civila u zbegu, na tlu druge države i ubili 4 dece, 1 devojku, starce i starice, neće se u HR dogoditi NIŠTA. EU i dalje ćuti. — Ana Brnabic (@anabrnabic) August 26, 2022

- Plenković kaže "pilotima se neće dogoditi ništa", pa samo da dopunim da bi informacija koju je pružio bila potpuna - pilotima koji su bombardirali kolonu civila u bijegu, na tlu druge države i ubili 4 djece, 1 djevojku, starce i starice, neće se u HR dogoditi NIŠTA. EU i dalje šuti.

Konačno, dajte blokirajte nam više taj europski put zato što tražimo, nakon 27 godina ignoriranja od strane svih, pravdu za pobijenu djecu. Što prijetite samo? Blokirajte, da cijela EU vidi vaše vrijednosti! Kad blokirate, kolegama u EU objasnite da štitite ubojice djece. Hajde - napisala je Brnabić na Twitteru.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je također komentirao optužnicu protiv pilota, osvrnuvši se na komentar predsjednika RH Zorana Milanovića koji je jučer, među ostalim, izjavio da to nije nikakva optužnica Tužiteljstva, nego Vučićeva ideja, kazavši kako Hrvatska isto tako sutra može uhititi Vučića ako bude loše volje jer je i aktualni srbijanski predsjednik "divljao po Hrvatskom teritoriju devedesetih".

Foto: M.K. 25, June, 2022, Belgrade - The President of the Republic of Serbia, Aleksandar Vucic, addressed the public in the building of the General Secretariat of the President of the Republic. Ana Brnabic, Aleksandar Vucic. Photo: M. K./ATAImages 25, jun, 2022, Beograd - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vucic obratio se javnosti u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. Photo: M. K./ATAImages Photo: M.K./ATAImages/PIXSELL/PIXSELL

- Mogu me i uhititi, samo neka me puste u Jasenovac - kazao je predsjednik Srbije.

Podsjetimo, ranije danas u Banskim dvorima održan je sastanak s pilotima.

- Hrvatskim pilotima se neće dogoditi ništa. Ni danas, ni sutra, ni za deset godina, bit će u Hrvatskoj i živjet će tu mirnim životom. To će im danas priopćiti. Pomoći im pravnim savjetima i da nikad ne dođu u situaciju da su ugroženi. Kako će se ovo reflektirati na odnose Hrvatske i Srbije, to je drugo pitanje - rekao je Plenković jutros.

Popodne je iz vlade stiglo priopćenje o sastanku s pilotima na kojemu su sudjelovali predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstva pravosuđa i uprave, Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva vanjskih i europskih poslova te drugih nadležnih tijela, priopćeno je iz vlade RH.

Istaknuto je da Hrvatska od nadležnih srbijanskih tijela nije zaprimila službenu informaciju o podizanju ili potvrđivanju optužnica protiv pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i hrvatskih branitelja.

Foto: Vlada RH

Piloti, kojima srbijanska tijela na teret stavljaju navodna kaznena djela, nisu obaviješteni o pokretanju kaznenoga postupka, niti su u bilo kojoj fazi kaznenoga postupka ispitani, niti je traženo njihovo ispitivanje putem nadležnih tijela Republike Hrvatske, dodaju iz vlade.

Razgovarajući o daljnjim radnjama i aktivnostima, potpredsjednik vlade Medved naglasio je da će hrvatska država i njezine institucije, a osobito hrvatska vlada iskoristiti sve mehanizme koji su joj na raspolaganju da učinkovito zaštiti hrvatske pilote. Kazao je da Srbija ne poštuje osnovna načela pravosudne suradnje te provodi radnje protivne vladavini prava i međunarodnom pravu.

Poručio je hrvatskim pilotima da su oni heroji Domovinskog rata te da se mogu osjećati sigurno, jer Hrvatska nikad neće dopustiti da njihova sloboda i prava budu ugroženi zbog politički motiviranog procesa i provokacije Srbije.

Na sastanku je također naglašeno kako se Srbija mora suočiti sa svojom prošlošću i odgovornošću za agresiju i zločine velikosrpskog režima.

- Domovinski rat i vojno-redarstvena operacija Oluja imali su oslobodilački karakter, čiji je legitimitet i opravdanost potvrdio pravomoćnim presudama i Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju - poručili su iz Vlade.