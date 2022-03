Britansko ministarstvo objavilo novu kartu ruskog napredovanja: 'Ilegalna i ničim izazvana invazija se nastavlja'

Britansko ministarstvo obrane na svom je Twitter profilu objavilo novu kartu ruskih napada i napredovanja u Ukrajini.

"Ilegalna i ničim izazvana invazija na Ukrajinu se nastavlja. Karta u nastavku je najnovije ažuriranje obavještajne službe o situaciji u Ukrajini - 13. ožujka 2022.", stoji u objavi.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/BwvgNFIrea



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/d28suPGSlT