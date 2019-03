'Razvod' s Unijom

Britanski zastupnici danas glasuju o odgodi Brexita i drugom referendumu

Konzervativna vlada premijerke Therese May predložila je da se "razvod" s Unijom predviđen za 29. ožujka odgodi do 30. lipnja, pod uvjetom da zastupnici do 20. ožujka usvoje njezin sporazum s Bruxellesom